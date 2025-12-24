قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط 560 كجم من أسماك التونة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي بدمياط
خبير بالشأن الإيراني: طهران لا تعوّل على ترامب وواشنطن أقل تشجعًا على خيار الحرب
نهال طايل لـ ريهام عبد الغفور: اللي حصل ملكيش ذنب فيه وأنت موهوبة
قائمة الزمالك لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر غدًا
نفحات شهر رجب.. اغتنم الفرصة في شهر الرزق والخير
جمال شعبان يُحذّر من استخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض | فيديو
مصطفى وزيري: لا يوجد إلا وادي ملوك واحد فقط وهو المعروف حاليا بالأقصر
مصطفى وزيري: اكتشاف أكثر من 120 هرمًا حتى اليوم.. وأهرامات جديدة ممكنة | فيديو
برشلونة يدرس تحركه في الميركاتو الشتوي بعد إصابة كريستنسن
بعد تريند ريهام عبد الغفور.. مظهر شاهين: التصوير دون إذن مرفوض شرعًا وأخلاقًا وقانونًا
موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
مظهر شاهين: تشغيل القرآن في المساجد ليلاً يزعج المرضى وكبار السن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ابتكر لتقود.. ختام فعاليات المؤتمر الدولي الأول لكلية التجارة بجامعة عين شمس

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
إبراهيم الهواري

اختتمت فعاليات المؤتمر  الدولي الأول بعنوان «الابتكار والتكنولوجيا المالية… آفاق جديدة للاقتصاد والاستثمار»، والذي نظمته كلية التجارة جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.


وشهد المؤتمر حضوراً لافتاً لعدد من السفراء ورؤساء البنوك وأعضاء لجنة القطاع التجاري بالمجلس الأعلى للجامعات.


وأكد الدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، أن الابتكار والتكنولوجيا المالية يمثلان حجر الأساس لبناء اقتصاد حديث قائم على البيانات، مشيراً إلى أن المؤتمر ناقش عبر 66 بحثاً علمياً وسبع جلسات حوارية قضايا التحول الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والبلوك تشين، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والممارسين.


وأشار إلى أن المؤتمر أوصى بوضع مصر على خريطة الريادة العالمية، حيث جاء في مقدمتها دعوة تنفيذية عليا لإنشاء "مجلس أعلى للابتكار المالي والاقتصاد الرقمي" يضم في عضويته كافة الجهات الرقابية والمصرفية والتكنولوجية المعنية، بهدف تحويل مخرجات المؤتمر إلى برامج عمل وطنية ذات جداول زمنية واضحة. وفي المسار التشريعي، أوصى المؤتمر بضرورة إنشاء بيئة تنظيمية تجريبية مرنة تحفز الابتكار وتدعم دخول الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية مع ضمان حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين.
وفيما يخص أمن المعلومات، شددت التوصيات على تبني نهج "الأمن السيبراني بالتصميم" في كافة الخدمات المالية الرقمية، معتبرة أن حماية البيانات والخصوصية هي الركيزة الأساسية لبناء ثقة المستثمر واستقرار السوق الرقمي.


كما دعا المؤتمر إلى ثورة في الملف التعليمي من خلال إدراج ثقافة الابتكار والتكنولوجيا المالية في كافة المراحل التعليمية، سواء قبل الجامعي أو الجامعي، مع التأكيد على أهمية إطلاق حوار مباشر ودائم بين الأكاديميا وقطاع الصناعة لسد الفجوة بين المناهج واحتياجات سوق العمل الفعلية.
واختتمت التوصيات بالتركيز على آليات الاستثمار الرقمي الحديثة، حيث دعا المشاركون إلى إطلاق منصات تمويل جماعي وأدوات استثمارية مبتكرة قائمة على تقنيات "البلوك تشين"، وذلك لتعميق السوق المالي وتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد الحقيقي، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.

القليوبية محافظة القليوبية كلية التجارة وزير التربية والتعليم جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار في هذه المناطق

أرشيفية

مفاجأة.. مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة المرتشي: الوزيرة ساعدتني لنقل ابنتي وكرمتني

ترشيحاتنا

جانب من الجولات

جولات ميدانية واجتماعات حاسمة لتسريع مشروعات الإسكان والمرافق بالعبور الجديدة

جانب من الجولة

الانتهاء من 2304 وحدة.. تكثيف العمل لتسليم "سكن لكل المصريين" بأكتوبر.. صور

جانب من الحملات

جولات ميدانية لمتابعة الخدمات المقدمة بالأسواق والمحلات التجارية بحدائق العاصمة.. صور

بالصور

هتفضلي شباب على طول .. 7 وصفات فعالة في ترطيب البشرة

شباب البشرة
شباب البشرة
شباب البشرة

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

سان فرانسيسكو الأميركية

تعطل جماعي لسيارات القيادة الذاتية في سان فرانسيسكو يثير التساؤلات

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد