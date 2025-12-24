قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الجابون أمام الكاميرون في كأس الأمم الإفريقية
برئاسة الحية.. وفد من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في أنقرة
الوطنية للانتخابات: الفئات الأكثر تصويتا بإعادة الدوائر الملغاة من 31 حتى 50 عاما
تشكيل الكاميرون أمام الجابون في كأس أمم إفريقيا
أحمد موسى: المواطن يستحق أن يستقبل 2026 بأجر مختلف ومعيشة أفضل
جيش الاحتلال: انفجار رفح نتيجة عبوة ناسفة زرعتها حماس.. وقيادي: مخلفات الحرب
صدي البلد يكرم طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق
برلماني لبناني سابق: بلدنا يعاني من هجرة العقول.. وجيل الشباب أثبت وعيه السياسي
وما زال البحث جاريا.. هيفاء وهبي آخر ضحايا الفبركة.. من فعلها؟
خلق ذرائع.. وزير فلسطين سابق: إسرائيل تسعى للإبقاء على احتلال قطاع غزة
قائمة الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز بكأس عاصمة مصر
أحمد موسى: الدولة أعدت منظومة جديدة في القطارات والسكك الحديدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنداري: كثافات تصويتية بالدول العربية والأوربية بإعادة 19 دائرة بانتخابات النواب

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري
إسلام دياب

قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن أول أيام الاقتراع بالـ19 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، شهد كثافات تصويتية في الدول العربية الكويت والرياض وجدة وابو ظبي ودبي وعمان والدوحة والعقبة ومسقط والمنامة والدول الاوروبية هامبورج وميلانو ولندن واثينا والفئات العمرية الاكثر تصويتا من واحد وتلاتين عاما حتى خمسين عاما.

وأضاف قائلا: نعيد ونكرر أن جولة الإعادة تجرى في تسعتاشر دائرة انتخابية على خمسة وتلاتين مقعد ما بين سبعين مترشح موزعة على سبع محافظات من بين محافظات المرحلة الاولى من الانتخابات وبيانها كالتالي:

محافظة الجيزة الدائرة الثامنة ومقرها قسم امبابة على مقعد واحد، ومحافظة الفيوم الدائرة الاولى ومقرها مركز الفيوم على مقعد واحد والدائرة الرابعة ومقرها مركز أبشواى على مقعدين، محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح على 3 مقاعد، محافظة سوهاج الدائرة الاولى ومقرها مركز سوهاج على مقعدين، الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم على مقعدين، الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة على مقعد واحد، الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا على 3 مقاعد، الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا على مقعدين، الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة على مقعد واحد، الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام على مقعد واحد، ومحافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا على مقعدين، الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص على مقعدين، الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادى على مقعدين، الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت على مقعدين، ومحافظة الاسكندرية الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل على مقعد واحد، محافظة البحيرة الدائرة الاولى ومقرها قسم دمنهور على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة ومقرها مركز ابو حمص على مقعدين، الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاى البارود على مقعدين.

انتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب 2025 19 دائرة ملغاة انتخابات مجلس النواب الكويت الرياض أبو ظبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

وزير الأوقاف

قرار حاسم.. أول رد رسمي من الأوقاف على تشغيل مكبرات الصوت قبل الأذان

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

السباح الراحل يوسف محمد

خلال ساعات.. إقالة ياسر إدريس من رئاسة اتحاد السباحة وتعيين لجنة مؤقتة

التصالح في مخالفات البناء

الحكومة تُعدل قانون التصالح في مخالفات البناء.. متى آخر موعد؟

ترشيحاتنا

الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

تعادل بطعم الإثارة بين كهرباء الإسماعيلية والاتحاد السكندري في كأس عاصمة مصر

شباب بيراميدز

قائمة شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة

مصطفي محمد

مصطفى محمد حالته تحسنت بشكل كبير في الساعات الماضية

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

فيديو

المتهم

القبض على شخصين إستعرضا بدرجاتهم النارية بالفيوم

نفي

قديم وتم فحصه.. حقيقة فيديو تحدث فرد شرطة مع مواطنين بطريقة غير لائقة بأسيوط

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

المزيد