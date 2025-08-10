اليوم ..انطلاق القطار الرابع ضمن رحلات العودة الطوعية للسودانيين مجانًا

استأنف قطار العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر رحلاته المجانية، حيث ينطلق اليوم الأحد 10 أغسطس 2025 القطار الرابع، وهو قطار «مخصوص» رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) من محطة مصر بالقاهرة متجهًا إلى محطة السد العالي في أسوان.

ومن المقرر أن تتحرك الرحلة إلى أسوان بما يراعي راحة الركاب وسلاسة إجراءات الوصول.

ويعود القطار نفسه برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) من أسوان إلى القاهرة في الساعة 8:30 مساءً، ليصل إلى محطة القاهرة صباح اليوم التالي في الساعة 9:25 صباحًا.

وتأتي هذه الرحلات في إطار الجهود المبذولة لتيسير العودة الطوعية للسودانيين، مع توفير التذاكر مجانًا بالكامل دعمًا لهم وتخفيفًا للأعباء المادية خلال تنقلاتهم.