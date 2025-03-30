مأساة في المنصورة.. مصرع سيدة تحت عجلات ميكروباص بشارع جيهان

لقيت سيدة مصرعها إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بها بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بسيدة أثناء سيرها بشارع جيهان بمدينة المنصورة.





انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة تُدعى سامية إبراهيم محمد إبراهيم، تبلغ من العمر 45 عامًا، ومقيمة بقرية جديدة الهالة، وقد فارقت الحياة على الفور متأثرة بإصابتها جراء التصادم.

تم نقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.