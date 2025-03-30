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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر.. خطبة عيد الفطر من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والنبوي

الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
إيمان طلعت

نقلت قناة القرآن الكريم وقناة السنة النبوية، بثا مباشرا لخطبة عيد الفطر برحاب الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وذلك بعدما أدى المسلمون في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، صلاة عيد الفطر، أمَّ الشيخ عبد الرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جموع المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بالحرم المكي، حيث ألقى خطبة العيد التي تناول فيها معاني التسامح والمحبة، مؤكدًا على أهمية تعزيز القيم الإسلامية في هذه المناسبة المباركة.

واكتظ المسجد الحرام بالمصلين الذين توافدوا من مختلف بقاع الأرض، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالفرح والروحانية، احتفالًا بحلول عيد الفطر المبارك.

حكم من فاتته صلاة العيد

يجوز قضاء صلاة العيد لمن فاتته متى شاء في باقي اليوم أو في الغد وما بعده أو متى اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، وإلى ذلك ذهب الإمامان: مالك والشافعي -رضي الله عنهما-؛ لما رُوِيَ عن أنسٍ-رضي الله عنه-، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما؛ ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى، وإن شاء حيثُ شاء.

ويجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين؛ وذلك لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»، ورُوِيَ عن عليّ بن أبي طالِبٍ-رضي الله عنه- أنه «أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا»؛ ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوُّع.

خطبة عيد الفطر من المسجد الحرام 

خطبة عيد الفطر من المسجد النبوي 

خطبة عيد الفطر من المسجد النبوي خطبة عيد الفطر من المسجد الحرام صلاة عيد الفطر خطبة عيد الفطر من الحرمين الشريفين

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