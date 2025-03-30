ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال أقل من سنة| اعرف السبب

هناك بعض الأمهات التي لا تعلم مدى خطورة تناول الأطفال قبل عمر سنة لتناولهم الكحك والبيتيفور فى عيد الفطر كنوع من المشاركة .
حذرت الدكتورة صفاء مسعد ، أخصائية طب الأطفال، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، من تناول الكحك والبيتيفور للأطفال قبل السنة.
تعرف على خطر الكحك والبسكويت والبيتيفور
مليئة بالسكر والدهون غير الصحية على الأطفال مما قد يسبب:
١- مشاكل في الجهاز الهضمي
٢- ارتفاع نسبة السكر في الدم
٣- زيادة الوزن والسمنة
٤- تسوس الأسنان
بدائل صحية للأطفال:
- فواكه طازجة أو مجففة
- مكعبات الجبن مع التمر
- بسكويت الشوفان الصحي