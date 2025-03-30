ممنوع الكحك والبيتفور للأطفال أقل من سنة| اعرف السبب

هناك بعض الأمهات التي لا تعلم مدى خطورة تناول الأطفال قبل عمر سنة لتناولهم الكحك والبيتيفور فى عيد الفطر كنوع من المشاركة .

حذرت الدكتورة صفاء مسعد ، أخصائية طب الأطفال، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، من تناول الكحك والبيتيفور للأطفال قبل السنة.





تعرف على خطر الكحك والبسكويت والبيتيفور

مليئة بالسكر والدهون غير الصحية على الأطفال مما قد يسبب:

١- مشاكل في الجهاز الهضمي

٢- ارتفاع نسبة السكر في الدم

٣- زيادة الوزن والسمنة

٤- تسوس الأسنان

بدائل صحية للأطفال:

- فواكه طازجة أو مجففة

- مكعبات الجبن مع التمر

- بسكويت الشوفان الصحي