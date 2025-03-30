فهد البطل الحلقة الأخيرة: حبس العوضي بعد قتله أحمد عبد العزيز

شهدت الحلقة الأخيرة مسلسل فهد البطل، كشف جميع الأسرار وتنفيذ انتقام أحمد العوضي لعائلته.



وتمكن فهد البطل، من خداع عمه وتوفيق التمساح الذي تم القبض عليه واعترف للضابط عمرو بحقيقة والده.

وعاد فهد البطل، مع شقيقته راوية وزوجته إلى الصعيد وبعد كشف ملعوبه حاول رجال عمه غلاب قتله بهجمة رصاص على المنزل.



وتوفيت راوية وذهب فهد للأخذ بثأرها من عمه وقاله بالرصاص ووقف بجانب شقيقه عمرو في جنازتها ثم كشفت له كناريا بأنها حامل منه.





وقبض شقيق فهد البطل عليه بعدما دفنا شقيقتهما وأوصى صديقه ريكو بضرورة رعايتها وأطفالها.













مقتل راوية شقيقة أحمد العوضي وسط حالة من الانهيار له ولمحبيها وتشييع جنازتها.





وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.













مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.









تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.