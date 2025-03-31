جددى أكلات العيد.. طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة في الفرن بمذاق شهي

تعد الرنجة من الأكلات الرئيسية التي يمكن تقديمها في احتفالات عيد الفطر في مصر حيث أنها من اشهى انواع الاسماك المملحة.

ويعد سمك الرنجة من الأكلات الشهية التى يمكن تقديمها بوصفات متنوعة لتكسر الروتين في أطباق أكلات العيد.

ونعرض لكم طريقة عمل صينية الرنجة بالجبنة بمذاق شهي من خلال خطوات الشيف مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الرنجة:

رنجة مخلية مكعبات

دقيق

زبدة

ملح

فلفل اسود

كمون

فلفل الوان مكعبات

بصل مكعبات

ميكس جبن مبشورة

زيتون شرائح

طريقة عمل طاجن الرنجة بالجبنة

شوحي الدقيق في طاسة فيها الزبدة الساخنة ثم ماء مع استمرار التحريك.

اضيفي الملح والفلفل الأسود والكمون والفلفل الاخضر والبصل وقلبيهم جيدا.

ضعي الخليط في صينية بايركس ثم ضعي الرنجة ثم الجبنة والزيتون الشرائح.

وادخلي صينية الرنجة في الفرن الساخن حتى النضج وقدميه ساخنا.



أضرار الافراط فى تناول الرنجة

يصاب الأشخاص بأضرار عديدة عند الإفراط في تناول الرنجة ، اليكم أبرزها:

ترفع ضغط الدم بسبب كمية الأملاح الزائدة.

الإفراط في الرنجة يضر القلب.

تحتوى الرنجة على مواد النيترات و النيتريت تناولهم بكميات كبيرة و على المدى الطويل في سرطان المعدة والقولون.

يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم والفشل الكلوى تجنب الرنجة.

التسمم الغذائي إذا تم شراء الرنجة من مكان غير موثوق.