تزامنًا مع عيد الفطر.. محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط مديرية التموين والتجارة الداخلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بتنفيذ عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بشأن متابعة الحالة التموينية بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك؛ وذلك للتأكد من انتظام العمل وأن جميع المخابز تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية دون وجود أي معوقات أو شكاوى.

وأشارت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن تحرير ٤٢ مخالفة تموينية.

مضيفة، أنه تم المرور على محطات خدمة تموين السيارات؛ لمراقبة ومتابعة حركة تداول المواد البترولية.

وأفادت أن الحالة التموينية مستقرة دون وجود أي معوقات، وجاري المتابعة والرقابة الدورية خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وشدد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على ضرورة متابعة ومراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية المدعمة ومحطات تزويد السيارات بالوقود، بشكل دوري ومنتظم على مدار أيام عيد الفطر المبارك.