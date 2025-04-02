حملات رقابية على أسواق ومخابز الوادي الجديد في ثالث أيام عيد الفطر

كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، حملاتها الرقابية لضمان استقرار الأسواق والمخابز وتوفير السلع التموينية والبترولية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك. في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبتكليف من اللواء دكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.



وأكد المهندس محمد صالح شريعي مدير عام تموين الوادي الجديد، أن الحملات استهدفت متابعة انتظام عمل المخابز والتأكد من التزامها بالمواصفات المقررة، فضلًا عن متابعة الأسواق والمحال التجارية لرصد توافر السلع الأساسية بأسعارها المحددة، والتأكد من وفرة المواد البترولية وانتظام عمل محطات الوقود وفقًا للتعليمات.

وأشار "شريعي" إلى أن غرفة عمليات المديرية واصلت تنسيقها مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التموينية الخمس، مما أسفر عن تحرير 12 محضر مخالفة في نطاق إدارة تموين الخارجة، مع استقرار الحالة التموينية وعدم تسجيل مخالفات في باقي الإدارات.

وشددت مديرية التموين على استمرار جهودها لضبط الأسواق والتعامل بحزم مع أي مخالفات تموينية، لضمان توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار مناسبة خلال فترة العيد، مؤكدةً أنها تواصل عملها على مدار الساعة لتحقيق الاستقرار التمويني في المحافظة.

تكثيف الحملات التموينية



يأتي تكثيف الحملات التموينية في محافظة الوادي الجديد ضمن خطة الدولة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، خاصة خلال فترات الأعياد والمواسم التي تشهد زيادة في الطلب على السلع والخدمات.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخليه على متابعة تنفيذ السياسات الرقابية من خلال المديريات بالمحافظات لضمان التزام التجار وأصحاب المخابز ومحطات الوقود بالضوابط المحددة.