درجات الحرارة ستتجاوز الـ32.. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع المقبل

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية خلال الفترة الحالية وفارق درجات الحرارة بين المساء والنهار.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن قيم درجات الحرارة اليوم الجمعة منخفضة وتعتبر أقل من المعدلات الطبيعية، ولكن البلاد من يوم الأحد، سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بنسبة درجات، وأنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة يوم الأحد أعلى من 32 درجة.

من يوم الأحد حتى الأربعاء

وأضافت " عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، " خلال مداخلتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الارتفاعات ستكون من يوم الأحد حتى الأربعاء، ولكن مع نهايات الأسبوع سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن المواطنين قد تخفف الملابس فترة النهار، ولكن فترة الليل يجب الحذر من الانخفاضات، وأن الفترة الحالية هناك حالة من التقلبات الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أ، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:



القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.



الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.



مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.



سوهاج

العظمى 31 درجة.

الصغرى 14 درجة.



قنا

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.



أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 19 درجة.

