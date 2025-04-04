قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي: يوم اليتيم فرصة لنشر الأمل وإضفاء السعادة على قلوب الأطفال
الحكومة: الدولة تبذل جهودا واسعة لتطوير المناطق غير الآمنة.. نواب: مثلث ماسبيرو نموذج يحتذى به
في غياب صلاح ومرموش.. فيرنانديز يفوز بجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي
القومي للمرأة يدق ناقوس الخطر: بعض من دراما رمضان يشوه صورة المرأة
كيف تواجه القاهرة تأثيرات الرسوم الجمركية الأمريكية؟
آخر تحديث لـ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم
بعد إصلاح العطل.. عودة ضخ مياه الشرب إلى أهالي مركز سمالوط بالمنيا
لا لتوسيع الصراع.. رسائل الرئيس السيسي تصل إلى واشنطن وطهران وإسلام آباد
تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين إلى 18 أبريل
عبدالمحسن سلامة يسجل فى كشوف عمومية الصحفيين
أوكرانيا تهاجم البنية التحتية للطاقة الروسية 6 مرات خلال 24 ساعة
نادي الأسير: الاحتلال اعتقل 100 مواطن من الضفة الغربية بينهم أطفال ونساء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

درجات الحرارة ستتجاوز الـ32.. الأرصاد تعلن طقس الأسبوع المقبل

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
البهى عمرو

 حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من التقلبات الجوية خلال الفترة الحالية وفارق درجات الحرارة بين المساء والنهار.

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن قيم درجات الحرارة اليوم الجمعة منخفضة وتعتبر أقل من المعدلات الطبيعية، ولكن البلاد من يوم الأحد، سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بنسبة  درجات، وأنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة يوم الأحد أعلى من 32 درجة.

من يوم الأحد حتى الأربعاء

 

وأضافت " عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، " خلال مداخلتها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الارتفاعات ستكون من يوم الأحد حتى الأربعاء، ولكن مع نهايات الأسبوع سيكون هناك انخفاضات في درجات الحرارة.

ولفتت إلى أن المواطنين قد تخفف الملابس فترة النهار، ولكن فترة الليل يجب الحذر من الانخفاضات، وأن الفترة الحالية هناك حالة من التقلبات الجوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أ، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:


القاهرة
العظمى 26 درجة.
الصغرى 16 درجة.


الإسكندرية
العظمى 22 درجة.
الصغرى 14 درجة.


مطروح
العظمى 21 درجة.
الصغرى 14 درجة.


سوهاج
العظمى 31 درجة.
الصغرى 14 درجة.


قنا
العظمى 34 درجة.
الصغرى 18 درجة.


أسوان
العظمى 32 درجة.
الصغرى 19 درجة.
 

الأرصاد الأرصاد الجوية التقلبات الجوية درجات الحرارة هيئة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة نضال الشافعي

القلب المكسور.. سبب وفاة زوجة نضال الشافعي بعد والدتها

صورة أرشيفية

بعد الحادث المروع .. القصة الكاملة وراء سقوط شاب من الطابق الثامن بمول شهير

صورة أرشيفية

كم سيكون راتبك بعد الزيادة الجديدة؟| موعد صرف أجور أبريل بعد قرار التبكير

حريق محطة مترو روض الفرج

المعاينة تكشف سبب حريق محطة مترو روض الفرج

صلاة الجمعة

حكم ترك صلاة الجمعة تكاسلًا أو بدون عذر.. أمين الفتوى يجيب

أسعار الدواجن

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

سعر الذهب

آخر تحديث لأغلى جرام ذهب اليوم 4-4-2025

موعد إجازة شم النسيم 2025.. هل سيتم ترحيلها؟

موعد إجازة شم النسيم 2025.. هل سيتم ترحيلها؟

بالصور

تظلم المستهلك.. هيونداي تلجأ لحيلة ذكية لتفادي الرسوم الجمركية

هيونداي
هيونداي
هيونداي

جرجير ورمان.. اكتشف وصفات طبيعية لعلاج التهاب الحنجرة

الحنجرة
الحنجرة
الحنجرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد