أجواء شتوية ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

أعلنت خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، ساد طقسا مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلًا على السواحل الشمالية، حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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وأشارت الهيئة إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ونشاط رياح على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.



الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 26 درجة.

الصغرى 16 درجة.

الإسكندرية

العظمى 22 درجة.

الصغرى 14 درجة.

مطروح

العظمى 21 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 31 درجة.

الصغرى 14 درجة.

قنا

العظمى 34 درجة.

الصغرى 18 درجة.

أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 19 درجة.

