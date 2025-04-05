تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، قال خبراء الأرصاد إن الرياح تنشط على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر و1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 27 18

العاصمة الإدارية 28 17

6 أكتوبر 27 17

بنها 27 17

دمنهور 25 16

وادى النطرون 27 17

كفر الشيخ 26 16

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 17

طنطا 26 17

دمياط 26 15

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 28 18

السويس 27 16

العريش 25 13

رفح 24 14

رأس سدر 29 16

نخل 27 09

كاترين 21 08

الطور 27 17

طابا 27 13

شرم الشيخ 29 21

الإسكندرية 24 14

العلمين 22 15

مطروح 22 13

السلوم 25 13

سيوة 29 12

رأس غارب 29 17

الغردقة 30 20

سفاجا 30 18

مرسى علم 30 19