قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوربة البصل الفرنسية الأصلية..طريقة تحضير حساء لذيذ ورائع المذاق
أخبار أسوان | رفع 4500 طن قمامة.. التحقيق فى الإهمال الطبي بواقعة لدغة عقرب لمواطن
محمود عزب : مسلسلات الـ 15 حلقة مواكبة للزمن الحالي l خاص
نزل 240 جنيها.. آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت
تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت
محافظ شمال سيناء: زيارة ماكرون لـ العريش هامة لدعم الفلسطينيين
بعد ظهور دمية مسلسل إخواتي.. ماذا طلب أحمد حاتم من منى الشاذلي؟
استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول
خد الحنينة.. مراد مكرم يوجه رسالة للرجالة و يحذر من الزواج بهذه المرأة
مواعيد قطارات السكة الحديد قبلي وبحري اليوم السبت 5 إبريل
أخبار بني سويف| التحقيق في حالات الغياب بالمصالح الحكومية.. زيارة مفاجئة لفريق من الصحة لـ أشمنت والرياض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقلبات جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت

حالة الطقس
حالة الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري دافئ على السواحل الشمالية حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية، قال خبراء الأرصاد إن الرياح تنشط على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر و1.75 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 27 18
العاصمة الإدارية 28 17
6 أكتوبر 27 17
بنها 27 17
دمنهور 25 16
وادى النطرون 27 17
كفر الشيخ 26 16
المنصورة 26 16
الزقازيق 27 17
شبين الكوم 26 17
طنطا 26 17
دمياط 26 15
بورسعيد 25 17
الإسماعيلية 28 18
السويس 27 16
العريش 25 13
رفح 24 14
رأس سدر 29 16
نخل 27 09
كاترين 21 08
الطور 27 17
طابا 27 13
شرم الشيخ 29 21
الإسكندرية 24 14
العلمين 22 15
مطروح 22 13
السلوم 25 13
سيوة 29 12
رأس غارب 29 17
الغردقة 30 20
سفاجا 30 18
مرسى علم 30 19

الأرصاد اليوم السبت هيئة الأرصاد الرياح درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عامل السيرك

على الهواء .. أمن المستشفى يعتدي على ضحية نمر سيرك طنطا بسبب مداخلة عمرو أديب

ترامب وإيلون ماسك

ترامب يقيل إيلون ماسك.. أسباب رحيل أغنى رجل في العالم عن البيت الأبيض

وزير التربية والتعليم

6 تنبيهات عاجلة لطلاب المدارس قبل ساعات من عودة الدراسة

أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي 2025

أسعار باقات الإنترنت من المنزلي من وي 2025

معتاد الأجرام خلال 72 ساعة.. أمن بورسعيد يضبط المتهم قاتل مدرس الرياضيات

معتاد الإجرام .. أمن بورسعيد يضبط المتهم بإنهاء حياة مدرس الرياضيات

حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

اشتباك استمر ساعات.. الحوثيون يعلنون استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان

أجواء شتوية

أجواء شتوية ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة

زيادة اسعار البنزين

موعد إعلان سعر البنزين.. قرار منتظر من لجنة تسعير المواد البترولية..تفاصيل

ترشيحاتنا

تأخير إخراج الزكاة

هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب

صيام الست من شوال

صيام الست من شوال وإهداء ثوابه إلى الميت.. دار الإفتاء توضح الحكم

هل يكره الزواج في شهر شوال؟

هل الزواج في شهر شوال مكروه؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

بالصور

شوربة البصل الفرنسية الأصلية..طريقة تحضير حساء لذيذ ورائع المذاق

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية
طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية
طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية الأصلية

استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول

استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول
استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول
استشاري يكشف علامات الإصابة بجلطات القلب وارتفاع الكوليسترول

حسام موافي يكشف الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد
تحذيرات حسام موافي بشأن الفئات الأكثر عرضة للفشل الكلوي الحاد

ليلة لاتنسى في البحرين .. عمرو دياب يشعل الدانة ويتألق فى الحفل| صور

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

سلوي عثمان

سلوى عثمان : المسلسل الحلو هيتشاف من غير مسابقات l خاص

دينا الراقصة

ابنى بيعيش المساكنة واتجوزت 9 مرات.. دينا تكشف أسرار حياتها

المتهمين

سقوط 5 أشخاص تعدوا على أجنبي بالضرب بالبساتين

المتهمين

بعد انتشار الفيديو .. القبض على 3 تجار مخدرات بشبرا الخيمة | صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء عياد

نجلاء عياد تكتب: أبطال التحدي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إدانة لوبان.. والقتل سياسيا !!

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل نرى اتفاقا أمريكيا سعوديا بدون إسرائيل؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "الانعزاليون في مصر".. المعركة مستمرة!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

المزيد