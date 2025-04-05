أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 5-4-2025

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 5-4-2025، وفقا لسوق العبور.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: من 4 إلى 12 جنيهات.
سعر كيلو البطاطس: من 4.5 إلى 8.5 جنيهًا
سعر الثوم: 19 جنيهًا.
سعر البصل: 8.5 جنيهًا.
سعر كيلو البسلة: من 7 إلى 11 جنيهًا.
سعر كيلو الملوخية: من 14 إلى 24 جنيهًا.
سعر كيلو الكوسة: 5 جنيهًا.
سعر كيلو الفاصوليا من 6 جنيهات إلى 12 جنيهات.
سعر الخيار من 5 إلى 9 جنيهًا.
سعر الفلفل الألوان 45 جنيهًا.
سعر البطاطا: 9.5 جنيهات
اسعار الفاكهة
سعر البرتقال ابو سره: 25 جنيهًا.
سعر اليوسفي: 35 جنيهًا.
سعر الكانتلوب: من 15 إلى 25 جنيهًا.
سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.
سعر الرمان: من 30 إلى 50 جنيهًا.
سعر الجوافة: 25 جنيهًا.
سعر الفراولة: 24 جنيهًا.
خوخ مستورد : 50 جنيهًا.