أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 5-4-2025

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 5-4-2025، وفقا لسوق العبور.

‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

‎سعر كيلو الطماطم: من 4 إلى 12 جنيهات.

‎سعر كيلو البطاطس: من 4.5 إلى 8.5 جنيهًا

‎سعر الثوم: 19 جنيهًا.

‎سعر البصل: 8.5 جنيهًا.

‎سعر كيلو البسلة: من 7 إلى 11 جنيهًا.

‎سعر كيلو الملوخية: من 14 إلى 24 جنيهًا.

‎سعر كيلو الكوسة: 5 جنيهًا.

‎سعر كيلو الفاصوليا من 6 جنيهات إلى 12 جنيهات.

‎سعر الخيار من 5 إلى 9 جنيهًا.

‎سعر الفلفل الألوان 45 جنيهًا.

‎سعر البطاطا: 9.5 جنيهات

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‎اسعار الفاكهة

‎سعر البرتقال ابو سره: 25 جنيهًا.

‎سعر اليوسفي: 35 جنيهًا.

‎سعر الكانتلوب: من 15 إلى 25 جنيهًا.

‎سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.

‎سعر الرمان: من 30 إلى 50 جنيهًا.

‎سعر الجوافة: 25 جنيهًا.

‎سعر الفراولة: 24 جنيهًا.

‎خوخ مستورد : 50 جنيهًا.







