فى أسوان ودمياط .. الأمن يشن حملات مكبرة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات فى مديرية أمن أسوان عن ضبط 2 قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (متهمان – لأحدهما معلومات جنائية) وكذا ضبط قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن (فرد محلى – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 632 حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تمكنت الحملات من ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط 3 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن (بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين"لـ 2منهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.