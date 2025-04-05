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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدون الأساسيين .. تشكيل آرسنال لمواجهة إيفرتون

آرسنال
آرسنال
إسراء أشرف

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن تشكيل فريقه لملاقاة إيفرتون اليوم السبت على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم جاهزية بوكايو ساكا، قرر أرتيتا إبقاءه على دكة البدلاء، مفضلًا عدم المخاطرة به قبل المواجهة المرتقبة مع ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

كما قرر أرتيتا إراحة كل من مارتن أوديجارد، جابرييل مارتينيلي، ويورين تيمبر، بينما سيشارك بن وايت العائد من الإصابة في مركز الظهير الأيمن.

وفي وسط الملعب، عاد ميكيل ميرينو إلى مركزه الطبيعي، بينما سيلعب لياندرو تروسارد كمهاجم صريح، بدعم من الجناحين إيثان نوانيري ورحيم سترلينج.

وفيما يلي تشكيل آرسنال:

رايا، وايت، ساليبا، كيويور، لويس سكيلي، جورجينيو، ميرينو، رايس، نوانيري، سترلينج، تروسارد.

أما تشكيل إيفرتون فجاء على النحو التالي:

بيكفورد، أوبراين، تاركوفسكي، برانثوايت، باترسون، جايا، إيروجبونام، دوكوري، هاريسون، نداي، بيتو.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، متأخرًا بفارق 12 نقطة عن المتصدر ليفربول، بينما يحتل إيفرتون المركز 15 برصيد 34 نقطة.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️

🔙 White returns
©️ Jorginho skippers the side
⚡️ Trossard leads the line

Let's do this, Gunners 👊

— Arsenal (@Arsenal) April 5, 2025

أرسنال آرسنال إيفرتون تشكيل آرسنال الدوري الإنجليزي

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