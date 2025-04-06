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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

21 أبريل .. آخر موعد للحصول على منحة لحضور قمة البحث العلمي في فرنسا

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن منحة سفر مجانية مقدمة من الاتحاد الدولى لعلوم التغذية لحضور مؤتمر القمة الدولي رقم 23 تحت عنوان "التغذية من أجل النمو" الذي ستستضيفة باريس – فرنسا خلال الفترة من 24-29 أغسطس 2025، والذي سيتناول “استدامه الغذاء للصحة العالمية ”.

دعم علماء التغذية والباحثين والمتخصصين من جميع أنحاء العالم

وسيقوم الاتحاد الدولي لعلوم التغذية برعاية ودعم علماء التغذيه والباحثين والمتخصصين في المجال من جميع انحاء العالم في بدايه مشوارهم المهنى، وستقوم هذه الفعالية رفيعة المستوى على عقد التزامات سياسية ومالية من أجل التغذية وستجمع عدة جهات فاعلة حكومية ومنظمات دولية ومنظمات المجتمع المدني وجهات فاعلة في مجال البحوث والقطاع الخاص.

وسوف يتحمل المؤتمر رسوم الاشتراك والإقامة وتذاكر الطيران، وسيتم الاختيار من بين المتقدمين طبقاً لقبول الملخصات الشفويه والملصقات، ويمكن رفع استمارة التقديم قبل الحصول على اخطار قبول الملخصات، وسيكون آخر موعد لتلقى استمارات التقديم وتقديم كافة الوثائق المطلوبة يوم 21 ابريل 2025، وللإطلاع على تفاصيل المنحه وشروط التقدم والاوراق المطلوبة يرجي زيارة الموقع الالكتروني التالي  

أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي والتكنولوجيا

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