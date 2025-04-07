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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لمحبي الجيمز.. إليك أفضل شاشة ألعاب في الأسواق

شاشة ألعاب
شاشة ألعاب
لمياء الياسين

أطلقت شركة AOC مؤخرًا شاشة جديدة في الصين بأسعار معقولة، تُقدم قيمة مذهلة مقابل سعرها. 

 تتميز شاشة AOC 24B35H بشاشة IPS عالية الدقة بالكامل مقاس 23.8 بوصة.

 وتأتي بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتحديثات مُخصصة للاعبين ,ذلك مقابل 399 يوانًا فقط أي حوالي 55 دولارًا أمريكيًا مما يجعلها من أرخص الشاشات في السوق.


مواصفات شاشة AOC 24B35H
 

تتميز الشاشة بدقة 1080 بكسل ومعدل تحديث أصلي يبلغ 100 هرتز، ويمكن رفع ترددها إلى 120 هرتز، مما يوفر سلاسة أكبر في التمرير والرسوم المتحركة وتجربة اللعب مقارنةً بشاشات 60 هرتز القياسية كما تدعم الشاشة زمن استجابة 4 مللي ثانية  بجانب وحدات معالجة رسومية عالية الأداء.


تأتي الشاشة  بتناسقًا في عرض الألوان وزوايا رؤية واسعة تبلغ 178 درجة مما يضمن دقة ألوان ممتازة منذ لحظة إخراجها من العلبة. تدعم الشاشة ألوان 8 وتتمتع بنسبة تباين ثابتة تبلغ 1300:

شاشة AOC 24B35H
 

على الرغم من سعرها المناسب، تتميز شاشة 24B35H بميزات مُدروسة للعناية بالعين. فهي تتضمن إضاءة خلفية خالية من الوميض، وأوضاعًا لخفض الضوء الأزرق، وإعدادًا للتحكم في المجال المظلم يُعزز الرؤية في المشاهد كثيفة الظلال. كما تتميز بـ 20 مستوى من ضبط ألوان اللعبة لضبط التشبع بدقة، مما يُتيح للاعبين ومُنشئي المحتوى.
من حيث التصميم، يتميز الشاشة بالبساطة والعملية وذلك بفضل وزنها الذي يبلغ 2.58 كجم فقط مع الحامل، فهي خفيفة الوزن بدرجة كافية لمعظم الإعدادات.

وفي السياق  نفسه قدمت شركة KTC شاشة متوافقة مع أجهزة MacBook توفر وضوحًا بمستوى iMac، بينما كشفت شركة AOC عن شاشة ألعاب جديدة مقاس 26.5 بوصة بدقة 4K 240Hz QD-OLED تتميز بدقة ألوان احترافية.

شاشة ألعاب معدل تحديث أرخص الشاشات وحدات معالجة رسومي أجهزة MacBook

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