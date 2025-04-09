أسعار الذهب اليوم تشهد استقرارًا في بداية المعاملات بمحلات الصاغة في مصر، الأربعاء 9 أبريل 2025، مقارنة بآخر تحديث سجلته مساء أمس الثلاثاء، إذ استقر سعر الذهب عيار 21 اليوم عند 4360 جنيهًا للبيع، و4340 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب بيع شراء

عيار 24 4982.75 جنيه 4960 جنيها

عيار 22 4567.5 جنيه 4546.75 جنيها

عيار 21 4360 جنيها 4340 جنيها

عيار 18 3737.25 جنيه 3720 جنيها

عيار 14 2906.75 جنيه 2893.25 جنيها

عيار 12 2491.5 جنيه 2480 جنيها

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أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9 أبريل.. كم يسجل عيار 21 ؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 في مصر بداية تعاملات اليوم عند 4982.75 جنيها للبيع، 4960 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

يسجل سعر الذهب عيار 22 استقرارًا داخل محلات الصاغة عند 4567.5 جنيها للبيع، و4546.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 في مصر، الأكثر مبيعا عند 4360 جنيها للبيع، و4340 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما يسجل سعر الذهب عيار 18 في السوق المحلي حالة من الثبات عند 3737.25 جنيها للبيع، و3720 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9 أبريل.. كم يسجل عيار 21 ؟

سعر الذهب عيار 14

واستقر سعر الذهب عيار 14 بالسوق المحلية في بداية تعاملات اليوم عند 2906.75 جنيها للبيع، و2893.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

يسجل سعر الذهب عيار 12 في مصر استقرارا عند 2491.5 جنيها للبيع، و2480 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

يبلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1868.5 جنيها للبيع، و1860 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 9 أبريل.. كم يسجل عيار 21 ؟

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب بداية تعاملات اليوم ليسجل 34880 جنيها للبيع، و34720 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 3017.46 دولارا للبيع، و3017.11 دولارا للشراء.