وزير الاتصالات: مبادرة الرواد الرقميون مجانية وتتحمل تكلفتها الحكومة

قال وزير الاتصالات عن إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم للانضمام إلى سوق العمل في القطاع الرقمي بالتعاون مع مجموعة ضخمة من الشركات العالمية.

المبادرة تُعزز الخبرات الرقمية بالتعاون مع شركات كبرى

أكد وزير الاتصالات خلال مؤتمر صحفي أن مبادرة "الرواد الرقميون" تركز على توفير الفرص التعليمية والتدريبية التي تبني على الخبرات السابقة للمتقدمين، حيث يتم التعاون مع مجموعة ضخمة من الشركات العالمية وهذه الشركات توفر للمشاركين الفرصة لاكتساب خبرات عملية وتقنية تواكب أحدث الاتجاهات في عالم التكنولوجيا والاتصالات.

أهمية الاطلاع المستمر على كل جديد في المجال الرقمي

وأوضح الوزير أن المشاركين في المبادرة يجب أن يكونوا على اطلاع دائم بكل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا، حيث يتطلب العمل في هذا القطاع قدرة على التكيف مع التغيرات السريعة.

وأضاف أن المتقدمين يجب أن يكونوا ملِمين باللغات الحديثة، وأن تكون لديهم قدرة على استخدام أدوات التكنولوجيا بشكل فعال.

متطلبات العمل المهني في المبادرة

أما عن المهارات المطلوبة للالتحاق بالمبادرة، فقد أشار الوزير إلى أن المتقدمين يجب أن يتمتعوا بصفات مهمة مثل القدرة على العمل عن بعد، وتحفيز الفريق، والقدرة على القيادة. كما أضاف أن الخبرة التقنية والعملية تعتبر من العوامل الأساسية للالتحاق بالبرنامج التدريبي.

الوظائف الحرة لا حاجة للسفر للخارج

وأكد وزير الاتصالات أن المشاركين في المبادرة لن يحتاجوا للسفر للخارج للحصول على فرص عمل، حيث أن الوظائف التي سيحصلون عليها ستكون "وظائف حرة" يمكن تأديتها من أي مكان، بما في ذلك محل سكن المتدرب. وهذا يسهل على المشاركين في المبادرة التكيف مع ظروفهم الشخصية.

وأضاف الوزير أن التدريب في المبادرة لا يقتصر على المهارات التقنية فحسب، بل يشمل أيضًا تدريبًا على المهارات الحياتية مثل التوازن وقوة الصلابة النفسية. هذه المهارات تعتبر أساسية لتطوير مهارات متكاملة تؤهل المتدربين للعمل في بيئات العمل المتنوعة.

أوضح الوزير أن المبادرة هي فرصة تدريبية مجانية تمامًا، حيث ستتحمل وزارة الاتصالات وصندوق "تحيا مصر" تكاليف التدريب بالكامل. وأكد أن المتدربين بحاجة إلى التفرغ الكامل أثناء فترة التدريب لضمان اكتسابهم المهارات اللازمة بكفاءة.