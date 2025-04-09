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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قطع الكهرباء عن عدة قرى ومناطق ببني سويف غدا لصيانة محطة المحولات

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف،أنه تقرر فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى والتوابع والمناطق بدائرة مركز ومدينة سمسطا،غدا الخميس 10 أبريل 2025 ،اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا ، لعمل صيانة بمحطة محولات سمسطا قطاع رقم 3

 وبحسب بيان قطاع الكهرباء تقرر فصل الخدمة عن (عملية مياه الشيخ عابد، أبو سالم الغربى ، الشافعى ،عزبة يوسف،العساكرة ، نزلة الديب ،الزاوية ، عزبة كمال ، عزبة عبدالباقى درك، مصطفى اغا ،قفطان الشرقية ،عزبة محمود سليمان ، المحمودية،محمد على سليمان،أبو حسانين،تجمع الشيمى ، تجمع مصطفى جلال، قرية 2،القصبة،ابو سالم ،الشنطور،الكمين الصحراوى،إسعاف الصحراوى،تجمع محمود فريد ،الظهير الصحراوى الغربى بالكامل، سمسطا الجديدة ،الشيخ خطاب،نور الدين،عزبة فراج ، تجمع عبدالحليم خلف الله ،مصانع الطوب،تجمع أولاد هيبه ،عملية مياه دشطوط الجديدة،آثار دشاشة " 

 

وإذ يتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي،فأنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة

بني سويف الفشن ببا

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