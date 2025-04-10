قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصين تصعّد وتحذر مواطنيها من السفر إلى أمريكا
كوريا الجنوبية تعلق على تأجيل فرض رسوم ترامب الجمركية
عندهم قدرة خارقة على الإنكار.. عمرو سلامة يعلق على أزمة نادي الزمالك
معاداة السامية.. إدارة ترامب تعلن سببا جديدا لرفض طلبات الهجرة
نزلت 20 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس
قيادي بالحزب الاشتراكي: زيارة ماكرون لمصر لاقت اهتمامًا واسعًا في ألمانيا |فيديو
أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس
متغاظ منه.. أيمن يونس يفتح النار على ناصر ماهر
ضحية كولر.. قرار عاجل بشأن مدرب الهلال بعد الهزيمة من الأهلي|خاص
تركيا تبدي استعدادها لتقديم الدعم لسوريا حال إبرام اتفاق عسكري
هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
دعم اقتصادي شامل.. تعاون بين التضامن والقومي للمرأة وبنك ناصر لتمكين الأولى بالرعاية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جبل الدخان.. كنز أثري منسي ينتظر النور شمال غرب الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

وسط صحراء البحر الأحمر الهادئة، وعلى بُعد 65 كيلومترًا من مدينة الغردقة، يرقد "جبل الدخان" شامخًا، حاملاً بين جنباته أسرار حضارات تعاقبت على أرضه منذ ما يزيد عن 1700 عام. ورغم قيمته التاريخية والبيئية، لا يزال هذا الموقع خارج خريطة السياحة المصرية، ينتظر من يزيح عنه غبار النسيان ويعيده إلى الحياة.

في محاولة لإعادة تسليط الضوء على الكنوز المجهولة في ربوع محافظة البحر الأحمر، نظّمت إدارة السياحة بالمحافظة، برعاية اللواء أركان حرب أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، وبالتعاون مع نقابة المرشدين السياحيين، رحلة استكشافية فريدة إلى منطقة جبل الدخان وبئر بديع، بمشاركة عدد من المتخصصين والخبراء في الآثار والسياحة.

موقع فريد يحمل عبق الإمبراطورية الرومانية

يُعد جبل الدخان أحد المواقع الأثرية النادرة التي تعود إلى القرن الثالث الميلادي، وتحديدًا إلى عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس. وتشير الدلائل إلى أن الرومان استخدموا الموقع كمحجر لاستخراج حجر السماق الإمبراطوري، المميز بلونه البنفسجي العميق، والذي كان يُستخدم في تزيين القصور والمعابد الإمبراطورية.

ولخدمة هذا النشاط، أنشأ الرومان مدينة كاملة للعمال، تضم مساكن ومقابر ومعبداً صغيراً، وكانت الأحجار تُنقل إلى ميناء صغير يُعرف باسم "حصن أبو شعر"، تمهيدًا لشحنها إلى سائر أنحاء الإمبراطورية.

بيئة طبيعية غنية وتنوع بيولوجي نادر

بعيدًا عن القيمة التاريخية، تتمتع منطقة جبل الدخان بثراء بيئي لافت، إذ تنتشر بها أنواع عديدة من النباتات الطبية، إلى جانب وجود طيور وحيوانات نادرة، ما يجعلها بيئة مثالية لأنشطة السياحة البيئية والرحلات الاستكشافية. هذا التنوع الطبيعي يعزز من إمكانية تطوير الموقع ليكون أحد مقاصد السياحة المستدامة في مصر.

خبراء الآثار والسياحة: الموقع مؤهل ليكون وجهة سياحية واعدة

وشارك في هذه الرحلة عدد من الشخصيات المعنية بالشأن السياحي والأثري، من بينهم مدير مكتب آثار البحر الأحمر التابع لوزارة السياحة والآثار، ومندوب الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إلى جانب نقيب المرشدين السياحيين ومجموعة من أبرز المرشدين العاملين بشركات السياحة الكبرى. وقد أجمع المشاركون على أن المنطقة تمتلك مقومات جذب سياحي قوية، وتُعد مؤهلة لاحتضان رحلات السفاري والمغامرات التاريخية التي يبحث عنها الزائرون الأجانب.

خطوات ضرورية لإحياء الموقع الأثري

أوصى المشاركون في الرحلة بضرورة إرسال بعثة أثرية متخصصة لترميم المعبد الروماني ودراسة المدينة القديمة، تمهيدًا لإعداد الموقع لاستقبال الزائرين.

 كما طالبوا بإدراج المنطقة ضمن برامج الشركات السياحية، لتكون وجهة جديدة تسهم في تنويع المنتج السياحي المصري وزيادة العائدات القومية.

 "جبل الدخان" ليس مجرد موقع أثري منسي، بل هو شاهد حي على جزء مهم من التاريخ الروماني في مصر، وبوابة محتملة لفتح آفاق جديدة في قطاع السياحة، شريطة أن يحظى بالاهتمام الذي يستحقه.

جبل الدخان الغردقة السياحة الأثرية حجر السماق الإمبراطوري آثار البحر الأحمر التنشيط السياحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث شق التعبان

السقف وقع فجأة.. اللقطات الأولى لحادث شق التعبان والخسائر

محمد الحمصاني

الحمصاني: الحكومة مستمرة في دعم السولار والبوتجاز

مستشفي مطروح

شهداء الواجب.. وفاة 3 أمناء شرطة خلال حملة لضبط أحد المتهمين في مطروح

رئيس الوزراء

مدبولي يؤكد لـ "صدى البلد": لا تسريح للعاملين في المنشآت الصحية.. تفاصيل

دونالد ترامب

بينها مصر والسعودية.. ترامب يجمد الرسوم الجمركية على بعض الدول 90 يوما

موعد عيد الأضحى 2025

إجازة طويلة.. موعد وقفة عيد الأضحى 2025 فلكياً

حالة الطقس

عودة للأجواء الشتوية.. تحذيرات من سقوط أمطار على تلك المناطق خلال ساعات

الارق

4 آيات حل رباني لمن لا يستطيع النوم ليلاً ويحلم بكوابيس.. داوم عليها

ترشيحاتنا

غزة

الهلال الأحمر بغزة: العدوان الإسرائيلي ارتكب جريمة في حي الشجاعية

ترامب

المجلس الاستشاري لـ ترامب: أمريكا كانت تصنع وتصدر البضائع للعالم .. واليوم الصين تفعلها

اخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى يفاجئ محامي القلعة الحمراء.. مدبولي: مصر مستعدة لسيناريوهات الحرب التجارية.. و4 مليارات يورو دعم أوروبي

بالصور

فوائد القرنفل لعلاج هذه الأمراض.. تعرف عليها

فوائد القرنفل لعلاج هذه الامراض.
فوائد القرنفل لعلاج هذه الامراض.
فوائد القرنفل لعلاج هذه الامراض.

طريقة عمل بان كيك بالتمر

طريقة عمل بان كيك بالتمر
طريقة عمل بان كيك بالتمر
طريقة عمل بان كيك بالتمر

منها ارتداء أحذية غير مناسبة.. أسباب فقاعات القدم

اسباب فقاعات القدم
اسباب فقاعات القدم
اسباب فقاعات القدم

لمرضى السكري.. تناول الزبيب باعتدال وبكميات محدودة

لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية
لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية
لمرضى السكري.. تناول الزبيب لكن بشرط الاعتدال ومراعاة الكمية

فيديو

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة تجمع أهالي الإسماعيلية بسبب التعد.ي على فتاة

المجني عليه

أسرة ضحية العيد بحلوان: «كوارع» بلطجي المنطقة وغدر بنجلي في الخناقة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر وفرنسا.. شراكة استراتيجية بين الحاضر والمستقبل

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. العلاقات المصرية الفرنسية ودعم القضية الفلسطينية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ضحكنا فجرحناهم

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب.. شكراً لأبطال زيارة ماكرون

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

المزيد