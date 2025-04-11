تنبيه هام لمن يهمه الأمر.. وائل فرج يحذر من استغلال اسمه في أعمال نصب

حذر المخرج وائل فرج من استغلال اسمه في الترويج لورش تمثيل، مؤكدا أنه لا يقدم أي ورش للتمثيل في الفترة الحالية.

كتب وائل فرج عبر حسابه على "فيس بوك": "تنبيه هام لمن يهمه الأمر عرفت إن في رسايل واتس آب بتتبعت للممثلين بتقول إني بعمل ورشة تمثيل في أحد الأماكن بمشاركة 4 زملاء مخرجين.. الكلام ده غير صحيح تماما أنا مبحضرش أي ورشة في الوقت الحالي".

يذكر أن آخر أعمال المخرج وائل فرج هو مسلسل "بين السطور" هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري Misty، قامت بالمعالجة الدرامية والإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، تطوير ورشة سرد، إخراج وائل فرج، وبطولة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصري.