رؤوف خليف معلقا على مباراة الأهلي وبيراميدز بالدوري

أعلن المعلق التونسي رؤوف خليف، تعليقه على أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز، المقرر إقامتها في الجولة الثانية من الدور الثاني بمرحلة التتويج، لمسابقة الدوري المصري لهذا الموسم 2024-2025.

وكتب المعلق التونسي عبر حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مساء الفلّ النّاس الفل، سأكون معكم في المباراة التي ستجمع الأهلي و بيراميدز يوم الغد على قناة ON sport».



وتابع: «فرجة طيبة للجميع».

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

ويلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي مع نظيره بيراميدز غدا السبت في تمام الساعة 7 مساء في اطار منافسات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.





القناة الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز



وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز



وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق فوزاً ثميناً على الهلال السوداني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا، فى إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في نصف نهائي البطولة القارية بعدما تأهل الفريق الجنوب أفريقي على حساب الترجي التونسي.