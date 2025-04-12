النصر الليبي يوضح لـ"صدى البلد" حقيقة ضم شيكابالا

كشف مصدر مسؤول داخل نادي النصر الليبي، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد ”، عن حقيقة ما تم تداوله بشأن التعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك المصري، خلال الفترة المقبلة لدعم صفوف الفريق.

الاتفاق مع شيكابالا

أكد المصدر أن إدارة نادي النصر الليبي لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن ضم شيكابالا، مشيرًا إلى أن كل ما تردد عن توقيعه أو انتقاله في نهاية الموسم غير صحيح.

وأضاف: “شيكابالا ضمن الحسابات الفنية للفريق، ولكن لا يوجد اتفاق رسمي أو خطوات متقدمة في هذا الشأن حتى الآن”.

موقف شيكابالا من الاعتزال

وكان شيكابالا قد أعلن في تصريحات سابقة أنه لن يستمر لعامين قادمين في الملاعب، مؤكدًا نيته الاعتزال بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يجعل مسألة التعاقد معه مرتبطة بعدة اعتبارات، سواء بدنية أو فنية، إلى جانب رغبته الشخصية في إنهاء مشواره الكروي مع الزمالك.

الزمالك يستعد لمواجهة حرس الحدود

من ناحية أخرى، يواصل نادي الزمالك استعداداته لمواجهة فريق حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة مساء الأحد المقبل، على استاد برج العرب، حيث يسعى الفريق الأبيض لمواصلة نتائجه الإيجابية في المرحلة الحاسمة من البطولة



