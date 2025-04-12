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بيراميدز ينفي الدخول فى مفاوضات لضم لاعب تونسي فى نادي مجري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز ينفي الدخول فى مفاوضات لضم لاعب تونسي فى نادي مجري

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان
رباب الهواري

أكد مصدر داخل نادي بيراميدز أن كل الأنباء التي تداولتها بعض الوسائل بشأن دخول النادي في مفاوضات مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان، المحترف في صفوف فيرينتسفاروشي المجري، عارية تمامًا من الصحة. 

وشدد المصدر على أن بيراميدز لم يتقدم في أي وقت سابق بأي عرض رسمي لضم اللاعب، كما لم يتم التواصل معه بشأن أي تفاصيل مالية.

وأوضح المصدر أن اسم اللاعب تم طرحه على إدارة النادي منذ عامين عن طريق عدد من الوكلاء، وتم عرضه أكثر من مرة، إلا أن الجهاز الفني للفريق لم يُبدِ قناعة فنية بضمه في كل مرة، ما جعل إدارة بيراميدز تصرف النظر عن الأمر دون اتخاذ أي خطوات رسمية.

 وأكد أن النادي لم يفتح أي باب للتفاوض مع محمد علي بن رمضان، لا حاليًا ولا في الماضي، بعكس ما يُشاع.

كما شدد المصدر على أن بيراميدز يرفض تمامًا الزج باسمه في مفاوضات وهمية مع لاعبين، يكون الهدف منها فقط رفع القيمة التسويقية للاعبين أو الضغط على أندية أخرى في مفاوضاتها باستخدام اسم بيراميدز، وهو أسلوب لا يقبله النادي، ويعتبره محاولة غير مهنية للتلاعب بسوق الانتقالات.

واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن ملف التعاقد مع لاعبين أجانب في الوقت الحالي مغلق تمامًا، في ظل امتلاك النادي لخمسة محترفين أجانب في قائمته، يشكلون عناصر أساسية في تشكيل الفريق، ويقدمون مستويات قوية، مما يجعل الفريق في غنى عن إضافة عناصر جديدة في الوقت الحالي


 

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