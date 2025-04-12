انقلاب سيارة على طريق غارب - الغردقة يسفر عن وفاة سيدة وإصابة شاب

شهد طريق (غارب - الغردقة) عند الكيلو 20 في الاتجاه المؤدي إلى الغردقة، اليوم، حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن وفاة سيدة في العقد السابع من عمرها، وإصابة شاب في نهاية العشرينات بإصابات بالغة.

وأسفر الحادث عن مصرع سلمى علي محمد، 67 عامًا، من محافظة القاهرة، حيث تم نقل الجثة إلى مشرحة أحد المستشفيات بمدينة رأس غارب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أصيب في الحادث محمد حسن حمدي، 29 عامًا، من محافظة القاهرة، بجروح خطيرة شملت نزيفًا في الرئة اليمنى وإسترواحًا هوائيًا دمويًا في الرئة اليسرى، ويخضع حاليًا للعلاج داخل غرفة العناية المركزة.

وقد تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصاب والجثة إلى المستشفى. وتكثف الجهات المختصة جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة