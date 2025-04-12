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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

المشدد 15 سنة للمتهم بالتعدي على طفلة بالعاشر من رمضان

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
محمد الطحاوي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين وشادي المهدي عبدالرحمن وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود حكمها بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم بالتعدي على طفلة داخل دورة مياه عمومية بناحية سوق ابنى بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.

كانت محكمة جنايات الزقازيق شهدت قيام دفاع المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام مسجد بالعاشر من رمضان تقديم شهادة طبية من اللجان الطبية في مستشفى عين الشمس تفيد بأن المتهم يعامل معاملة الأطفال.

وطلب الدفاع من هيئة محكمة جنايات الزقازيق، عرض المتهم على لجنة ثلاثية من الطب النفسي من مستشفى العباسية، وبراءة المتهم وإيداعه بمستشفى نفسي لاستكمال علاجه.

كما شهدت محكمة جنايات الزقازيق مرافعة قوية من النيابة العامة في قضية اتهام عاطل بالتعدي على طفلة داخل حمام مسجد بمنطقة سوق ابني بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان حيث سرد ممثل النيابة العامة تفاصيل الواقعة مشيراً إلى أن والدة الطفلة اصطحبت مجلتها معها إلى السوق وكانت الصغيرة تلهو بجوارها وفي ذات الحين كان هناك ذئب بشري يبحث عن فريسته لقضاء شهوته.

وأضافت النيابة العامة في مرافعتها، أن المجني عليها دخلت دورة المياه لقضاء حاجتها فبصرها المتهم ودلف خلفها وغلق الأبواب مهددا إياها بقوله "لو اتكلمتي هادبحك" مستغلا صغر سنها ذاك الملاك الذي لا يعرف للذنب طريق، فهى لأول مرة ترى الشيطان من وجه البشر، وأقول لها اليوم "يا روناء لا تخافي ولا تحزنى اليوم جاء القصاص".

وأشارت النيابة العامة، إلى أن المتهم تعدى على المجني عليها لمدة تقارب 10 دقائق وسط حالة من الألم ضارباً بهذة الالم عرض الحائط حتي أخرج المتهم شهوتة وباتت الدماء تسيل منها وألبسها المتهم ملابسها وتركها، وشهدتها سيدتين وعادت الطفلة الي والدتها تقص عليها ماحدث وسط ذهول من والدتها والتي لم تترك نجلتها في المنزل وحدها خوفا عليها وتم اخبار الشرطة وإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.

كانت أولي جلسات جلسات محاكمة المتهم "خيري ص" 34 سنة والمتهم بالتعدي على طفلة  داخل دورة مياه  سوق ابنى بيتك بالعاشر من رمضان بدأت بمحكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وأحمد عيد سويلم، وسكرتارية يامن محمود.

كانت "بثينة غنيم" محامية الطفلة ضحية محاولة التعدي عليها داخل حمام مسجد بمدينة العاشر من رمضان اكدن أنه حددت محكمة استئناف المنصورة، جلسة 12 أبريل المقبل لبدء محاكمة المتهـم خيري ص "34 سنة عاطل"، بتهمة التعـدي على طفلة داخل دورة مياه بالعاشر من رمضان.

جنايات الزقازيق المشدد 15 سنة بمدينة العاشر سوق ابنى بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر

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