نشوب حريق بمستودع أنابيب في منيا القمح بالشرقية

نشب منذ قليل حريق بعزبة تابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وجاري السيطرة علي الحريق وإخمادة وإخطار مرفق الإسعاف والدفع بعدد من سيارات الإسعاف بمحيط الحادث تحسبا لوقوع إصابات وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بورود إخطارا يفيد نشوب حريق بعزبة تابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم اخطار رجال الحماية المدنية والتي دفعت بسيارات الإطفاء وجاري السيطرة علي الحريق وإخمادة.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب حريق بمستودع أنابيب بالقرية وجاري السيطرة علي الحريق وإخطار مرفق الأسعاف والدفع بعدد من سيارات الإسعاف بمحيط الحادث وتحرير محضر بالواقعة .