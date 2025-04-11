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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد تحريك سعر البنزين..تموين الشرقية يشن حملات مفاجئة على محطات الوقود

تموين الشرقية
تموين الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه عقب تحريك أسعار الوقود اليوم شهدت الحالة التموينية حالة من الاستقرار ولا يوجد اي معوقات والأمور تسير بشكل طبيعي ولا يوجد تزاحم او تكدسات .

ووجهة وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات الرقابية بالمديرية للمرور علي جميع محطات الوقود بدائرة المحافظة وضرورة التأكد من الإعلان عن الأسعار الجديدة وعمل الجرد اللازم والتأكد من سير العمل بشكل طبيعي .

وتنفيذاً لتوجيهات وكيل وزارة التموين ترأس عوض الله برفقة دد محمد سعد مدير عام الرقابة واحمد القواشتي مدير عام الادارة العامة للتجارة الداخلية ومفتشي الرقابة التجارية بالمديرية والادارات الفرعية حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة للمرور علي محطات الوقود للتأكد من توافر المواد البترولية والتزام أصحابها بالسعر الرسمي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

اكد وكيل الوزارة ان الحالة مستقرة ولا يوجد أي معوقات وان الأمور تسير بشكل طبيعي ولا يوجد تزاحم او تكدسات داخل محطات الوقود لافتاً ان هناك غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالادارات التابعة لمتابعة تنفيذ القرار وتوافر المواد البترولية وسير العمل بشكل طبيعي والعمل على حل اي مشكلات او معوقات.

فيما اكد البيان الصادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية انه اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق11 – 4 – 2025 طبقا لقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 167 لسنة 2025  تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار لتكون الأسعار كالتالي:

بنزين ٩٥   ١٩.٠٠ جنيها للتر

بنزين ٩٢  ١٧.٢٥ جنيه للتر

بنزين ٨٠   ١٥.٧٥ جنيه للتر

السولار:     ١٥.٥٠ جنيه للتر

الكيروسين :   ١٥.٥٠ جنيه للتر

اسطوانة البوتاجاز الحجم الصغير ٢٠٠ جنيها .

اسطوانة البوتاجاز الحجم الكبير ٤٠٠ جنيها .

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت ١٠٥٠٠ جنية / طن .

وزارة التموين الحالة التموينية تحريك اسعار الوقود الحملات الرقابية الاسعار الجديدة

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بعد تحريك سعر البنزين..تموين الشرقية يشن حملات مفاجئة على محطات الوقود

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