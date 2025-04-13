لبنان تحت تهديد أسلحته .. جوزيف عون يحذر من تعريض أمن البلاد للخطر في ذكرى اندلاع الحرب الأهلية

قال أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّه في ظل الظروف السياسية الدقيقة التي يمر بها لبنان، ألقى الرئيس اللبناني جوزيف عون خطابًا تاريخيًا في الذكرى الـ50 لاندلاع الحرب الأهلية.

وأضاف سنجاب، في مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "وأكد عون في خطابه على ضرورة أن تكون الكلمة العليا للدولة اللبنانية، وشدد على أن السلاح يجب أن يكون حصريًا بيد الجيش اللبناني، وليس الفصائل أو الأحزاب".

وتابع، أن الرئيس اللبناني دعا إلى ترك الاستقواء بالخارج والاعتماد على القوى الداخلية لإنقاذ ما تبقى من ثروات لبنان التي أُهدرت نتيجة الحرب الأهلية، مؤكدًا، أنّ هناك إرادة حقيقية من مختلف الأطراف السياسية لبناء لبنان جديد، رغم أن آلية التنفيذ لا تزال غائبة.