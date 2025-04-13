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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد يترأس اجتماعًا موسعًا لمناقشة تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمات

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

ترأس اللواء د. محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا بالعاصمة الإدارية، أمس السبت ، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من المسؤولين التنفيذيين ورؤساء المصالح الحكومية.

تناول الإجتماع سبل تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استعراض ضرورة مراجعة تنظيم ساعات العمل خلال فصل الصيف لتجنب تأثيرات الحرارة ، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز البنية التحتية للاتصالات والمرافق، وتخصيص ميزانية لدعم النظافة ، وتوفير بدل انتقال للعاملين، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل صحية ومثالية بالعاصمة الإدارية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد العاصمة الإدارية محافظ الوادي الجديد اجتماع

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