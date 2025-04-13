توجيهات رئاسية بدفع العمل بمشروعات العلمين الجديدة.. نواب: بوابة مصر لإفريقيا .. وتخدم جهود جذب الاستثمارات للدولة

الحكومة: مدينة العلمين الجديدة نقطة البداية لتنمية الساحل الشمالي الغربي

برلماني: مدينة العلمين الجديدة تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بمصر

نائب: مدينة العلمين الجديدة تأتي ضمن قائمة وجهات السياحة العالمية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس السبت، جولة تفقدية بعدد من المشروعات في مدينة العلمين الجديدة، يرافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولي الوزارة.



وقال رئيس مجلس الوزراء أن جولته بمدينة العلمين الجديدة، تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات العمرانية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دفع معدلات العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وإنجاز المشروعات؛ نظراً للأهمية الكبيرة التي تحظى بها العلمين الجديدة؛ باعتبارها تمثل نقطة البداية لتنمية الساحل الشمالي الغربي.



في هذا الصدد ، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، التوجيهات الرئاسية بشأن دفع معدلات العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، موضحا أنها قبلة جديدة لجذب السياحة ، وتحسين الدخل القومي للدولة علاوة على توفير الملايين من فرص العمل للشباب،

و أكد « يحيي» في تصريح لـ« صدى البلد» أن مدينة العلمين الجديدة أحد أبرز المشروعات التنموية العملاقة التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بمصر وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أنها جاءت كنتاج لسياسة الدولة في التنويع وتشييد مدن حديثة تضع مصر على خريطة السياحة العالمية .

و أوضح عضو البرلمان أن زيارة مدبولي لمدينة العلمين، تعكس جهود الدولة الاستثمارية لتنمية البنية التحتية المؤهلة لجذب الاستثمار، هذا إلي جانب جهود الحكومة ومؤسسات الدولة خلال الفترة الماضية لجذب الاستثمار الاجنبي وتذليل العقبات لخلق بيئة استثمارية صحية، مما يعكس ثقة المؤسسات الدولية والمستثمر الأجنبي في السوق المصري وما يحتويه من فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، التوجيهات الرئاسية بشأن دفع معدلات العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أنها ستكون عاصمة مصر الساحلية، ما يجعلها مركزًا حضاريًا وسياحيًا متميزا.



و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن مدينة العلمين واحدة من أهم المشروعات الناجحة ضمن مخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا انها تحظى باهتمام كبير، وسعي دؤوب لتعظيم الاستفادة من مقوماتها الواعدة التي تؤهلها لجذب الاستثمارات المتنوعة وتعزيز الترويج السياحي والاستثماري.

وأوضح عضو البرلمان أن مدينة العلمين الجديدة تأتي ضمن قائمة وجهات السياحة العالمية، وذلك لما لها من امتيازات اقتصادية واجتماعية، فضلا عن موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط ، مما يجعلها مركز حضريا إقليميا لقربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة.

أشاد النائب الصافي عبد العال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالزيارة المهمة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مدينة العلمين الجديدة.

وأكد عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتعزيز خطة التنمية المستدامة في مصر، مشيرا إلى أن مدينة العلمين الجديدة حجر الزاوية للتنمية الساحلية.

أبرز مشروعات الجيل الرابع



وأشار عضو مجلس النواب، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز مشروعات الجيل الرابع من المدن الحديثة، وتعد المدينة حجر الزاوية في خطة تطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي، لافتا أنها ستكون عاصمة مصر الساحلية، ما يجعلها مركزًا حضاريًا وسياحيًا كبيرًا.

وواصل الصافي عبد العال، أن العلمين الجديدة، تتميز بتنوع المشروعات التنموية، التي تشمل الإسكان والخدمات العامة والمرافق الأساسية، إلى جانب المشروعات السياحية والثقافية والتعليمية، مثل جامعة العلمين الأهلية