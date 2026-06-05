تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة بجميع المراكز والمدن والأحياء للحفاظ على الوجه الحضاري للإسماعيلية

واصلت الوحدات المحلية تكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول، ومنع تراكمات القمامة؛ للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها حوالي ١١٦٨٥ طن خلال الفترة من " ٢٩ مايو حتى ٤ يونيو ٢٠٢٦".

قام مركز ومدينة الإسماعيلية برفع حوالي ٨٥٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وقامت الوحدة المحلية لحيِّ أول الإسماعيلية برفع حوالي ٩٠٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

قامت الوحدة المحلية لحي ثانِ الإسماعيلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بلغت حمولاتها ٧٨٠ طن.

وفي حي ثالث الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية للحي برفع ٤٨١ طن قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٥٧٨٥ طن من المدينة وتوابعها

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها ٥٤٩ طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة برفع حمولات قدرها ١١٠٠ طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين، برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٦١٥ طن من المدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة أبوصوير، قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٩٥ طن من المدينة وتوابعها.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، برفع مخلفات خلال الأسبوع الماضي بلغت ٥٣٠ طن.

وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بصيانة ٤٥ عمود إنارة.

بينما قامت الوحدة المحلية لحي أول الإسماعيلية، بصيانة ٣ أعمدة إنارة.

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية، بالاستجابة لـ ٢٢ بلاغ بمختلف مناطق الحي.

وفي مركز ومدينة فايد، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٥ أعمدة، وصيانة ١١ كشاف ليد معطلة.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة ١٦٥ كشاف إنارة عامة، بنطاق المدينة القديمة والجديدة، الطريق السريع، طريق الهدى، طريق قرية الإجرامية، الطريق الأبيض، مقابر السلام، قرية السلام، وقرية الأبطال، وشد الأسلاك المتهالكة بالطريق الدولي، ومتابعة إصلاح الأعطال بالتعاون مع إدارة الكهرباء بالقنطرة شرق وفنيين الوحدة المحلية.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم زرع ٤ أعمدة إنارة.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٥٥ كشاف.

وقام مركز ومدينة أبوصوير، بصيانة وإنارة كشافات الإنارة العمومية بالمدينة، وكذلك القرى التابعة لها بعدد ٧٥ كشاف إنارة، وزرع ٤ أعمدة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير خلال الأسبوع الماضي، بصيانة الكشافات وتنظيف المناولات والأسلاك لإعادة تشغيلها مع الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، وصيانة ٣٢٠ كشاف إنارة ولمبة ليد وإحلال عمودين كهرباء بنطاق مدينة التل الكبير، قطاع تل البلد، منطقة السلام، قطاع الحمادة، قرية القصاصين القديمة، و في نطاق الجزيرة الخضراء، الملاك، الظاهرية، أبوعاشور.