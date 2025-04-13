شاهد| مرسيدس جي كلاس 2025 .. إليك المواصفات والسعر

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس جي كلاس موديل 2025، وتنتمي جي كلاس لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بمزيج من الأناقة والقوة، وتحتفظ جي كلاس الجديدة بالهوية التصميمية المميزة للجيل السابق W463 .

مرسيدس جي كلاس موديل 2025

- أبعاد مرسيدس جي كلاس موديل 2025

مرسيدس جي كلاس موديل 2025

تأتى سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 بطول 1900 مم، وعرض 861 مم، وارتفاع 777 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 1138 مم .

- مواصفات مرسيدس جي كلاس موديل 2025 الخارجية

مرسيدس جي كلاس موديل 2025

تظهر سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 بديناميكيات هواء محسنة، وبها إجراءات لتقليل الضوضاء داخل المقصورة، وتحتفظ السيارة بملامحها الكلاسيكية، وبها مقابض للأبواب قوية تصدر صوت إغلاق مميز، وبها حماية خارجية صلبة، وإطار احتياطي مكشوف مثبت على الباب الخلفي، وبها إشارات بارزة، وبها شبك مبرد يحتوي على أربعة أشرطة أفقية بدلاً من ثلاثة مما يمنح الواجهة الأمامية مظهر مجدد مع الاحتفاظ بروح التصميم.

مرسيدس جي كلاس موديل 2025

وتم إعادة تصميم الصدادات الأمامية والخلفية في سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025، وتم إعادة تموضع الكاميرا الخلفية لتكون في مركز الصداد فوق حامل لوحة الأرقام، وبها فوهة لرش سائل التنظيف لتسهيل تنظيف الكاميرا عند الحاجة وتفعل هذه الفوهة عند استخدام نظام غسل النافذة الخلفية.

- مقصورة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 الداخلية

تمتلك مرسيدس جي كلاس موديل 2025 من الداخل الكثير من التكنولوجيات من ضمنها، عجلة قيادة جديدة توفر تحسينات في التحكم والشعور بالفخامة، وتم إعادة تصميم المنطقة المركزية للوحة القيادة لتشمل إعدادات أنماط القيادة، وبها لمسات خشبية جديدة فاخرة في جميع أنحاء المقصورة لتعزيز الأجواء الراقية، وبها شاحن لاسلكي للهاتف الذكي، ومكان لحامل الأكواب يمكنه تدفئة أو تبريد المشروبات.

مرسيدس جي كلاس موديل 2025

وتم تحديث الرسوميات على الشاشات بـ سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 لتقديم عرض أوضح وأكثر جاذبية، وبها نظام Launch Control لضمان انطلاقة رياضية قوية، ونظام ملاحة MBUX معزز بالواقع الافتراضي، وبها إرشادات واضحة في الوقت الفعلي لتسهيل التنقل في الطرق الصعبة.

- محرك مرسيدس جي كلاس موديل 2025

مرسيدس جي كلاس موديل 2025

تستمد سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 قوتها من محرك 6 سلندر مزود بشاحن تيربو ونظام هجين معتدل بقدرة 48 فولت، وتصل سعة المحرك إلي 3000 سي سي، وتنتج قوة 443 حصان، وعزم دوران 560 نيوتن/متر، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.4 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات .

- سعر مرسيدس جي كلاس موديل 2025

مرسيدس جي كلاس موديل 2025

تتوافر سيارة مرسيدس جي كلاس موديل 2025 في سوق السيارات العالمي بسعر 148 ألف دولار أمريكي .