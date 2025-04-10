مقارنة بين ميتسوبيشي اتراج وشيفروليه أوبترا 2025 السيدان.. مواصفات وأسعار

سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

وتواجدت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ميتسوبيشي اتراج وشيفروليه أوبترا موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

- وسائل الأمان بـ ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

زودت سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

- محرك ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

تستمد سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 76 حصان، وعزم دوران 100 نيوتن/متر .

- أسعار ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 790 ألف جنيه .

- وسائل الأمان بـ شيفروليه أوبترا موديل 2025

شيفروليه أوبترا موديل 2025

تمتلك سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها وسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

- محرك شيفروليه أوبترا موديل 2025

شيفروليه أوبترا موديل 2025

عزم دوران سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 98 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

- أسعار شيفروليه أوبترا موديل 2025

شيفروليه أوبترا موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 745 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2025 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 770 ألف جنيه .