مواصفات ام جى 7 السيدان 2025 الجديدة

سوق السيارات المصري يضم الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025 ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

ام جى 7 موديل 2025 الجديدة

وتواجدت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، ام جى 7 موديل 2025 الجديدة، وتنتمي 7 لفئة السيارات السيدان .

- مواصفات ام جى 7 موديل 2025 الجديدة

ام جى 7 موديل 2025 الجديدة

تمتلك سيارة ام جى 7 موديل 2025 الجديدة العديد من المميزات من ضمنها، GPS، وبها مثبت سرعة، وبها مقاعد كهربائية، وبها جنوط رياضية، وإنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وقفل مركزى للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم كهربائية، وكراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها باور سيترنج، وبها تكييف .

- وسائل الأمان بـ ام جى 7 موديل 2025 الجديدة

ام جى 7 موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة ام جى 7 موديل 2025 الجديدة بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات للركن، وبها نظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات خلفيه، وبها ESP، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- أبعاد ام جى 7 موديل 2025 الجديدة

ام جى 7 موديل 2025 الجديدة

تأتي سيارة ام جى 7 موديل 2025 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 4884 مم، وعرض 1889 مم، وارتفاع 1447 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2778 مم .

- محرك ام جى 7 موديل 2025 الجديدة

ام جى 7 موديل 2025 الجديدة

عزم دوران سيارة ام جى 7 موديل 2025 الجديدة يصل إلي 261 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك من فئة DSG، وتنتج قوة 185 حصان، وبها خزان وقود سعة 65 لتر .

- أسعار ام جى 7 موديل 2025 الجديدة

ام جى 7 موديل 2025 الجديدة

تباع سيارة ام جى 7 موديل 2025 الجديدة داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 664 ألف جنيه .