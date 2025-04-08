قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران: نرفض المفاوضات مع أي طرف يفرض مطالبه بالتهديد والضغط
ارتفاع أسعار الذهب اليوم مجددًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة
المصريون أمام رفح| مظاهرات حاشدة وتضامن شعبي من مختلف المحافظات ضد مخطط التهجير
جيش كوريا الجنوبية: أطلقنا طلقات تحذيرية بعد انتهاك جنود شماليين خط ترسيم الحدود
كامل الوزير: مصانع فرنسية جديدة للطاقة والجلود والغذاء قريبًا في مصر
قبل مواجهة الأهلي.. الهلال يفتح أبواب ملعب شيخا ولد بموريتانيا مجانا
موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش في إياب كأس الكونفدرالية الإفريقية
الأهلي يتحرك لاستخراج تأشيرة زيزو للسفر إلى أمريكا للمشاركة بمونديال الأندية
وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليابان
حالات قطع المعاش.. وعدد مرات صرف المنحة الخاصة به
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يصلان مستشفى العريش للاطمئنان على الفلسطينيين
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يشن حربًا على مؤسساتنا ضمن عدوانه الشامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جيلي اوكافانجو 2025 العائلية| صور

جيلي اوكافانجو موديل 2025
جيلي اوكافانجو موديل 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

جيلي اوكافانجو موديل 2025

وتواجدت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيلي اوكافانجو موديل 2025، وتنتمي اوكافانجو لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

- أبعاد جيلي اوكافانجو موديل 2025

جيلي اوكافانجو موديل 2025

تأتى سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4835 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2815 مم .

- وسائل الأمان بـ جيلي اوكافانجو موديل 2025

جيلي اوكافانجو موديل 2025

زودت سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها ESP، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه للركن، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- مواصفات جيلي اوكافانجو موديل 2025

جيلي اوكافانجو موديل 2025

تحتوي سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2025 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل USB، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها بلوتوث، ومدخل AUX، ونوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

جيلي اوكافانجو موديل 2025

 سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2025 بها، نظام ذكى لركن السيارة، وبها مرايات ضم كهربائية، وكراسي كهربائية، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وتكييف، وريموت كنترول، وبها باور سيترنج، ووبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فتحة سقف، وجنوط رياضية، وبها زر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها كاميرا خلفية، وبها مصابيح ضباب، ومثبت سرعة، وبها إنذار ضد السرقة، ومقاعد كهربائية، وبها قفل مركزى للابواب .

- محرك جيلي اوكافانجو موديل 2025

جيلي اوكافانجو موديل 2025

عزم دوران سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2025 يصل إلي 300 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11 ثانية .

- سعر جيلي اوكافانجو موديل 2025

جيلي اوكافانجو موديل 2025

تباع سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 769 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 السيارات الجديدة موديل 2025 جيلي اوكافانجو موديل 2025 اوكافانجو موديل 2025 جيلي اوكافانجو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تلزم المدارس بتنفيذ قرار عاجل بعد ظهور نتائج الامتحانات الشهرية

سعر الريال السعودي أمام الجنيه

آخر تحديث لسعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

أسعار البنزين

أسعار البنزين اليوم في مصر 8-4-2025

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

1600 جنيه زيادة لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

طقس الثلاثاء - ارشيفية

طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للأتربة وأمطار في هذه المحافظات

زوج ينهى حياة زوجته بالبحيرة

ضربها لحد ما ماتت.. زوج ينهي حياة زوجته بسبب خلافات في البحيرة

انوسه كوته مدربة السيرك

مدرب مساعد من 5 سنين.. أنوسة كوتة تكشف مفاجآت جديدة في واقعة التهام نمر يد عامل سيرك طنطا

كارت المحفظة للرئيس الفرنسي

استخدمه الرئيس السيسي وماكرون لركوب المترو.. ما هو كارت المحفظة وسعره؟

ترشيحاتنا

المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان

وزير الإسكان يُعلن تفاصيل الأراضي الشاغرة بالطرح العاشر بمشروع بيت الوطن

خلال الندوة

رئيس جهاز حماية المنافسة: نعمل على وضع وصياغة بروتوكول لمنع الاحتكار بأفريقيا

أرشيفية

160 مليون دولار فرص تصديرية غير مستغلة للمنتجات الغذائية بالسوق الأمريكية

بالصور

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لشهداء مدرسة بحر البقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فحص 656 ألف طالب بالشرقية ضمن "عيون أطفالنا".. وتوفير العلاج المجاني للمصابين

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بعد تقارير إصابة المصارع "باتيستا" بالربو.. هل يؤثر المرض على البنيان العضلي؟

بعد تقارير إصابة المصارع "باتيستا" بالربو.. هل يؤثر المرض على البنيان العضلي؟
بعد تقارير إصابة المصارع "باتيستا" بالربو.. هل يؤثر المرض على البنيان العضلي؟
بعد تقارير إصابة المصارع "باتيستا" بالربو.. هل يؤثر المرض على البنيان العضلي؟

ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.. طعم لا يُقاوم

ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.
ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.
ساندوتش بانيه مقرمش على طريقة الشيف علاء الشربيني.

فيديو

زيزو أهلاوي

اللي معاه عقد يطلعه… الزمالك يتحدى توقيع زيزو للأهلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة مر نيث

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تشريح زلزال التحولات الكونية في عالم متعدد الأقطاب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دائما في القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب.. "الرسوم الجمركية".. ترامب يلقي قنبلة نووية على الاقتصاد العالمي

د. هشام فريد - الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: عيد تحرير سيناء .. وتجدد المخاطر والتحديات

المزيد