مواصفات جيلي اوكافانجو 2025 العائلية| صور

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 ، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

جيلي اوكافانجو موديل 2025

وتواجدت هذه السيارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، جيلي اوكافانجو موديل 2025، وتنتمي اوكافانجو لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات .

- أبعاد جيلي اوكافانجو موديل 2025

جيلي اوكافانجو موديل 2025

تأتى سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2025 داخل سوق السيارات المصري بطول 4835 مم، وعرض 1900 مم، وارتفاع 1780 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2815 مم .

- وسائل الأمان بـ جيلي اوكافانجو موديل 2025

جيلي اوكافانجو موديل 2025

زودت سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، ووسائد هوائية للركاب، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها ESP، ووسائد هوائية جانبية، وبها حساسات خلفيه للركن، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات اماميه للركن، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- مواصفات جيلي اوكافانجو موديل 2025

جيلي اوكافانجو موديل 2025

تحتوي سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2025 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل USB، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها بلوتوث، ومدخل AUX، ونوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

جيلي اوكافانجو موديل 2025

سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2025 بها، نظام ذكى لركن السيارة، وبها مرايات ضم كهربائية، وكراسي كهربائية، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وتكييف، وريموت كنترول، وبها باور سيترنج، ووبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها فتحة سقف، وجنوط رياضية، وبها زر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها كاميرا خلفية، وبها مصابيح ضباب، ومثبت سرعة، وبها إنذار ضد السرقة، ومقاعد كهربائية، وبها قفل مركزى للابواب .

- محرك جيلي اوكافانجو موديل 2025

جيلي اوكافانجو موديل 2025

عزم دوران سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2025 يصل إلي 300 نيوتن/متر، وتحتاج إلي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 190 حصان، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11 ثانية .

- سعر جيلي اوكافانجو موديل 2025

جيلي اوكافانجو موديل 2025

تباع سيارة جيلي اوكافانجو موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها مليون و 769 ألف جنيه .