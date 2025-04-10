دايهاتسو تيريوس أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات المستعملة، وجاء تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها الكثير من المميزات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

دايهاتسو تيريوس موديل 2008

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، دايهاتسو تيريوس موديل 2008، وتنتمي تيريوس لفئة السيارات الكورس أوفر .

دايهاتسو تيريوس موديل 2008

- مواصفات دايهاتسو تيريوس موديل 2008 الخارجية

تظهر سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2008 من الخارج بتصميم عصري وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة دايهاتسو، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج خلفية، ومساحات زجاج أمامية .

دايهاتسو تيريوس موديل 2008

- محرك دايهاتسو تيريوس موديل 2008

تمكنت سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2008 من قطع مسافة 190 ألف/كم، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع السيارة باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة دايهاتسو تيريوس موديل 2008 الداخلية

دايهاتسو تيريوس موديل 2008

زودت مقصورة سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2008 بالعديد من المميزات من ضمنها، فرش مقاعد من الجلد، وبها تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمصابيح والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات اضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها زجاج كهربائي، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها كونسول وسطي، وبها مساحة تخزين صغيرة أمام ناقل الحركة .

- سعر دايهاتسو تيريوس موديل 2008

دايهاتسو تيريوس موديل 2008

تتوافر سيارة دايهاتسو تيريوس موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .



يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.