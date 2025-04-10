شاهد| إنفينيتي QX80 موديل 2025

كشفت شركة إنفينيتي عن طرازها الجديد إنفينيتي QX80 موديل 2025، وتنتمي QX80 لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات، وتجمع QX80 بين الأناقة والتكنولوجيا والأداء المميز، وتظهر حاليا في جيلها الثالث .

سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2025 الجديدة

- مواصفات إنفينيتي QX80 موديل 2025

زودت سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، جزء أمامي بشبك جريء، وعناصر إضاءة أنيقة، ويوجد في الجزء الخلفي أضواء متصلة على عرض السيارة، وبها لمسات من الكروم الداكن، وبها شعار إنفينيتي ثلاثي الأبعاد ومضيء، وبها جنوط جديدة مقاس 22 بوصة، وتم تصميم أغطية للمرايات الجانبية، وبها مقابض أبواب متدفقة تعمل على تحسين تدفق الهواء وتقليل الضوضاء.

سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2025 الجديدة

إضافة إلى أن سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2025 بها ايضا، تنجيد جلدي فاخر مع تطريزات جميلة، وبها شاشة مقاس 14.3 بوصة لنظام الترفيه والمعلومات، وبها شاشة مقاس 9 بوصه، وبها كونسول وسطي للتحكم في أوضاع القيادة وإعدادات التكييف ووظائف التدفئة والتبريد للمقاعد، وبها عجلة قيادة كهربائية لتجربة قيادة أكثر دقة، وبها خمسة أوضاع قيادة مختلفة .

- محرك إنفينيتي QX80 موديل 2025

سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2025 الجديدة

تستمد سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2025 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 450 حصان، وبها عزم دوران 700 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 9 سرعات .

- سعر إنفينيتي QX80 موديل 2025

سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2025 الجديدة

تتوافر سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2025 في سوق السيارات العالمي بسعر 82 ألف دولار .

- تاريخ شركة إنفينيتي لصناعة السيارات

سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2025 الجديدة

إنفينيتي هي قسم السيارات الفاخرة التابع لشركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات، وبدأت العلامة التجارية في عام 1989، وشملت شبكة تسويق سيارات إنفينيتي وكلاء في أكثر من 50 دولة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ويخدمها وكلاء السيارات الجديدة، في المقام الأول في أمريكا الشمالية والصين وتايوان والشرق الأوسط، وشعار إنفينيتي هو تمثيل منمق لطريق يمتد إلى الأفق مما يعكس أصوله اليابانية.