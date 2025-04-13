دار الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد الموسيقار عمار الشريعي

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تحتفل دار الأوبرا المصرية بذكرى ميلاد الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وذلك في أمسية فنية تقام يوم 16 أبريل الجاري.



تشهد الأمسية مشاركة عدد من الفنانين، منهم الفنانة أنوشكا، والمايسترو أحمد عامر، والشاعر جمال بخيت، والفنان أحمد أمين، والفنان مودي الإمام .



تقام الأمسية بالتعاون مع فرقة "أعز الناس للموسيقى والغناء" و"بيانو الفنان إيهاب عز الدين"، وتحضرها أرملة الموسيقار الأستاذة ميرفت القفاص ونجل الموسيقار مراد عمار الشريعي.



ويشارك الجمهور في الأمسية الفنية التي يتم فيها عزف العديد من ألحان الموسيقار عمار الشريعي، التى لحنها خلال مشواره الفنى .