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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

بتهدد وتصور العمال.. القبض على سيدة تدعي أنها بنت مستشار في أكتوبر

سيدة واقعة مخبز أكتوبر
سيدة واقعة مخبز أكتوبر
مروج حسني

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سيدة ظهرت في مقاطع فيديو أثناء اعتدائها على عامل داخل مخبز بمدينة 6 أكتوبر، وادعت تحرشه بها، كما تبين تعديها بالسب على عدد من العاملين في مطعم شهير بالمدينة، واتهامها لفرد أمن بالتحرش، مكررة عبارة: “أنا بنت مستشار أمن دولة”.


 

وذكر العامل المعتدى عليه أن السيدة قامت بتصويره دون إذنه ووجهت له اتهامات كاذبة، ثم صفعته على وجهه، فحرر محضراً ضدها.


 

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة لكشف ملابساتها.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/5u5N-xA0w20

عامل بمخبز مخبز ٦ اكتوبر بنت مستشار

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