سيدات يد الأهلي يفوز على الشمس في بطولة الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على فريق الشمس بنتيجة 30-20، ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة اليوم على صالة نادي الزمالك، وقدم فريق سيدات يد الأهلي عرضًا قويًّا على مدى شوطي المباراة، ونجح في تحقيق الفوز بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل.

وشهد الشوط الأول سيطرة متبادلة بين الفريقين لينتهي بنتيجة 13-10، ونجح «سيدات الأهلي» في حسم التقدم مع نهاية الشوط الثاني بنتيجة 30-20.

ومن المقرر أن يلتقي «سيدات يد الأهلي» فريق الزمالك على صالة الزمالك في الجولة القادمة ضمن منافسات البطولة.

وكان فريق سيدات اليد قد فاز في المباراة الماضية على سبورتنج بنتيجة 33-23 ضمن منافسات البطولة.