تقطع الاتصالات والانترنت .. تحذير من عاصفة شمسية تدمر العالم

أصدر فريق من العلماء تحذيرا قويا بسبب قدوم عاصفة شمسية ضخمة لكوكب الأرض.

خطورة العاصفة الشمسية

أوضح موقع أن royanews هناك احتمال لوقوع عاصفة شمسية ضخمة قد تضرب الأرض دون سابق إنذار مما يتسبب في أضرار واسعة النطاق للأقمار الصناعية وشبكات الطاقة والبنية التحتية الرقمية وتتضمن الانترنت والاتصالات وهى من أهم أساسيات العصر الحديث بل وقامت عليها العديد من المهن.

ورغم أن مثل هذه الانفجارات الشمسية القوية لم تحدث منذ أكثر من ألف عام، إلا أن الخبراء يحذرون من أن مثل هذا لحدث يشكل تهديدًا غير مسبوق للأنظمة العالمية التي تعتمد على الكهرباء والاتصال الرقمي.

هذا النوع من الأحداث الشمسية يُعرف باسم "حدث مياكي"، نسبة إلى الباحث الياباني فوسا مياكي، الذي حدد في عام 2012 ارتفاعًا غير عادي في مستويات الكربون 14 في حلقات الأشجار التي يعود تاريخها إلى حوالي 1250 عامًا - وهو دليل على انفجار شمسي هائل أرسل ذات يوم جزيئات عالية الطاقة تتجه نحو الأرض.



أوضح البروفيسور ماثيو أوينز من جامعة ريدينغ أن حدث مياكي الحديث "يمكن أن يؤدي إلى حرق محولات الطاقة وانهيار شبكات الطاقة بأكملها"، مضيفًا أن استعادة هذه الشبكات ستكون عملية طويلة بسبب الوقت المطلوب لإنتاج واستبدال المحولات التالفة.

ماذا يحدث لو تعرضت الأرض لعاصفة شمسية ضخمة؟

العاصفة الشمسية يمكن أن تسبب انهيار واسع النطاق لشبكات الطاقة الكهربائية.



انقطاعات الانترنت والاتصالات بسبب العاصفة الشمسية .



تعطيل الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة الجوية والبحرية.



إغلاق مرافق معالجة المياه والصرف الصحي بسبب العاصفة الشمسية.



تلف الأغذية المبردة والمخزنة بسبب انقطاع التيار الكهربائي

مستويات الإشعاع الخطيرة على ارتفاعات عالية.



استنفاد طبقة الأوزون بنسبة تصل إلى 8.5٪، مما يؤدي إلى تأثيرات مناخية كبيرة.

وكشف العلماء أن وقت التحذير من مثل هذا الحدث سوف يقتصر على 18 ساعة فقط، وهو وقت غير كاف لاتخاذ تدابير وقائية عالمية.

وأكد الباحثين، أن حدث ميياكي قد يكون أقوى بعشر مرات على الأقل من حدث كارينغتون الشهير عام 1859، مما أدى إلى تعطيل أنظمة التلغراف وتسبب في ظهور الشفق القطبي بالقرب من خط الاستواء.

توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة كوينزلاند إلى أن حدثًا مماثلاً للعاصفة الشمسية فى العالم اليوم يكن بمثابة ضربة قاسية للعالم الرقمي والتكنولوجي ويدمر مؤسسات عديدة ويؤدي إلى انقطاعات طويلة الأمد في الإنترنت بل ويتسبب في اضطرابات هائلة في الاقتصاد العالمي.