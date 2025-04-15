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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد

الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد
الحرارة تقترب من 40.. موجة حارة تضرب البلاد هذا الموعد
عبد العزيز جمال

يبحث الكثير عن  تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد وحتى يوم الجمعة المقبل 18 أبريل 2025.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد أجواء معتدلة نهارًا وباردة نسبيًا خلال ساعات الليل، وسط تحذيرات من تقلبات في الطقس وفرص أمطار خفيفة في بعض المناطق الساحلية، مع بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم الخميس.

الثلاثاء 15 أبريل.. ثبات في درجات الحرارة

في يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، تستمر درجات الحرارة في معدلاتها المعتدلة، حيث تسجل القاهرة الكبرى 25 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، مع بقاء الطقس مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: 25 / 16

الوجه البحري: 25 / 16

السواحل الشمالية: 22 / 14

شمال الصعيد: 26 / 14

جنوب الصعيد: 30 / 16

الأربعاء 16 أبريل.. بداية الارتفاع التدريجي في الحرارة

تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي بدءًا من يوم الأربعاء 16 أبريل، حيث تسجل القاهرة 26 درجة للعظمى، بينما ترتفع درجات الحرارة في جنوب الصعيد لتصل إلى 33 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: 26 / 16

الوجه البحري: 26 / 16

السواحل الشمالية: 23 / 15

شمال الصعيد: 30 / 15

جنوب الصعيد: 33 / 17

الخميس 17 أبريل.. موجة حارة تشمل معظم المناطق

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون أكثر دفئًا يوم الخميس 17 أبريل، خاصة في مناطق الصعيد التي تسجل ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: 28 / 17

الوجه البحري: 28 / 17

السواحل الشمالية: 25 / 16

شمال الصعيد: 31 / 16

جنوب الصعيد: 36 / 18

الجمعة 18 أبريل.. استمرار الموجة الحارة وتوقعات بأجواء صيفية

بحلول يوم الجمعة 18 أبريل، تتواصل الموجة الحارة، مع تسجيل القاهرة لـ30 درجة للعظمى، وجنوب الصعيد يصل إلى 36 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة الكبرى: 30 / 18

الوجه البحري: 30 / 18

السواحل الشمالية: 25 / 16

شمال الصعيد: 32 / 17

جنوب الصعيد: 36 / 18

وجاء البيان التفصيلي من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لدرجات الحرارة ليوم الإثنين 14 أبريل على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 25 – الصغرى 15

الإسكندرية: العظمى 21 – الصغرى 13

مطروح: العظمى 20 – الصغرى 12

سوهاج: العظمى 29 – الصغرى 13

قنا: العظمى 27 – الصغرى 13

أسوان: العظمى 28 – الصغرى 15

نصائح وتحذيرات من هيئة الأرصاد

تنصح هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء ملابس مناسبة لفترات الليل والصباح الباكر، خصوصًا في المناطق الشمالية، وتوخي الحذر أثناء التقلبات الجوية المنتظرة. كما يُفضل متابعة النشرات الجوية اليومية لتفادي تأثيرات الرياح أو فرص الأمطار المتوقعة على بعض المناطق.

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