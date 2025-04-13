لمدة 4 أيام.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 4 أيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد وحتى الأربعاء 16 أبريل 2025.

وتوقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس خلال هذه الأيام، معتدل الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مائلا للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد إلى أن اليوم الأحد يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، ونشاطا للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطرابا للملاحة البحرية على البحر الأحمر.

وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة

أوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:



القاهرة

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.



الإسكندرية

العظمى 21 درجة.

الصغرى 13 درجة.



مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 11 درجة.



سوهاج

العظمى 29 درجة.

الصغرى 13 درجة.



قنا

العظمى 32 درجة.

الصغرى 14 درجة.



أسوان

العظمى 32 درجة.

الصغرى 15 درجة.