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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأمطار الرعدية تعود مجددًا.. تقلبات حادة غدًا والأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

تقلبات حادة وعاصفة ترابية تقترب.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
تقلبات حادة وعاصفة ترابية تقترب.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
عبد العزيز جمال

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الأحد الموافق 13 إبريل 2025، حيث أوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد تقلبات جوية ملحوظة، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح وفترات المساء.

 وتوقعت الهيئة أن يسود حالة الطقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، في حين يكون الطقس حارًا على جنوب الصعيد، بينما يميل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب أنحاء الجمهورية.

أجواء متقلبة وأمطار متفرقة على عدد من المناطق

وفي بيان تفصيلي صادر عن الهيئة، كشفت خرائط الطقس أن البلاد ستتأثر بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متعددة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، بالإضافة إلى مناطق من سيناء.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأمطار ستمتد بشكل خفيف إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة، مما يعكس حالة الطقس غير المستقرة التي تسيطر على أجواء البلاد.

رياح نشطة محملة بالرمال والأتربة تضرب مناطق متفرقة

ولم تقتصر التغيرات الجوية على الأمطار فحسب، بل أشارت الهيئة إلى أن البلاد ستشهد نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتوقعت الهيئة أن تؤثر هذه الرياح بشكل خاص على مناطق من الصحراء الغربية وجنوب البلاد، فضلًا عن محافظة البحر الأحمر ومناطق من وسط سيناء، ما يزيد من الإحساس بعدم الاستقرار في حالة الطقس.

اضطراب نسبي في حركة الملاحة البحرية بالبحر المتوسط

أما عن حالة البحرين، فقد أعلنت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس على البحر المتوسط ستكون معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين مترين إلى ثلاثة أمتار، مع رياح شمالية غربية نشطة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة الملاحة البحرية.

وبالنسبة للبحر الأحمر، فإن حالته ستكون أكثر استقرارًا مقارنة بالمتوسط، حيث يتراوح ارتفاع الموج ما بين متر إلى 1.75 متر، مع رياح شمالية غربية معتدلة، مما يوفر مناخًا ملائمًا نسبيًا للأنشطة البحرية والسياحية في مناطق البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد في مختلف المحافظات

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم غد الأحد:

القاهرة: العظمى 23، الصغرى 15

العاصمة الإدارية: العظمى 24، الصغرى 14

6 أكتوبر: العظمى 24، الصغرى 14

بنها: العظمى 23، الصغرى 13

دمنهور: العظمى 22، الصغرى 13

المنصورة: العظمى 22، الصغرى 12

الزقازيق: العظمى 23، الصغرى 13

شبين الكوم: العظمى 22، الصغرى 13

طنطا: العظمى 22، الصغرى 13

دمياط: العظمى 20، الصغرى 13

بورسعيد: العظمى 20، الصغرى 14

الإسماعيلية: العظمى 24، الصغرى 11

السويس: العظمى 24، الصغرى 12

العريش: العظمى 22، الصغرى 11

رفح: العظمى 21، الصغرى 10

رأس سدر: العظمى 24، الصغرى 13

نخل: العظمى 23، الصغرى 7

كاترين: العظمى 17، الصغرى 5

الطور: العظمى 27، الصغرى 16

طابا: العظمى 27، الصغرى 16

شرم الشيخ: العظمى 28، الصغرى 17

الإسكندرية: العظمى 21، الصغرى 13

العلمين: العظمى 20، الصغرى 12

مطروح: العظمى 20، الصغرى 11

السلوم: العظمى 20، الصغرى 10

سيوة: العظمى 25، الصغرى 10

رأس غارب: العظمى 27، الصغرى 15

الغردقة: العظمى 28، الصغرى 16

سفاجا: العظمى 27، الصغرى 15

مرسى علم: العظمى 28، الصغرى 18

شلاتين: العظمى 28، الصغرى 19

حلايب: العظمى 26، الصغرى 20

أبو رماد: العظمى 27، الصغرى 19

رأس حدربة: العظمى 26، الصغرى 19

الفيوم: العظمى 25، الصغرى 12

بني سويف: العظمى 25، الصغرى 11

المنيا: العظمى 26، الصغرى 12

أسيوط: العظمى 27، الصغرى 12

سوهاج: العظمى 29، الصغرى 13

قنا: العظمى 32، الصغرى 14

الأقصر: العظمى 32، الصغرى 15

أسوان: العظمى 32، الصغرى 15

الوادي الجديد: العظمى 31، الصغرى 13

أبو سمبل: العظمى 32، الصغرى 15

استعدادات وتحذيرات هامة للمواطنين

وفي ظل هذه حالة الطقس المتقلبة، شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، خاصة قبل الخروج من المنزل أو السفر بين المحافظات. 

كما نبهت إلى أهمية ارتداء الملابس المناسبة لفترات الصباح والمساء، وعدم التهاون في اتخاذ الاحتياطات أثناء القيادة على الطرق السريعة نظرًا لاحتمالية انخفاض الرؤية الأفقية بفعل الرياح المحملة بالأتربة.

وأوصت الأرصاد مرضى الجيوب الأنفية والحساسية والصدر بضرورة تجنب التعرض المباشر للغبار والرياح المثيرة للأتربة، واتباع التعليمات الصحية حرصًا على سلامتهم في ظل هذه حالة الطقس المتقلبة.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حركة الملاحة درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد درجات الحرارة

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