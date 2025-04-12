انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، موضحة استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع وجود فرص لتساقط الأمطار خلال الأيام القادمة.

استقرار في الطقس رغم الانخفاض الحراري

أكدت غانم، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تشهد استقرارًا واضحًا في الأحوال الجوية، إلا أن درجات الحرارة ما تزال منخفضة؛ بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية باردة ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية

أشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى اليوم ستكون أقل من معدلاتها الطبيعية بـ 4 إلى 5 درجات، حيث تسجل 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مما يمنح الأجواء طابعًا ربيعيًا لطيفًا.

انخفاض أكبر ليلاً ونشاط نسبي للرياح

أوضحت غانم أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ بعد غروب الشمس، لتصل إلى 14 درجة مئوية ليلاً في القاهرة الكبرى.

كما توقعت نشاطًا نسبيًا في حركة الرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس أثناء الليل.

حالة البحر وفرص الأمطار

أفادت غانم، بأن حركة الملاحة البحرية معتدلة على البحر المتوسط، فيما من المتوقع تساقط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية.

توقعات الأيام القادمة

اختتمت غانم تصريحاتها بالإشارة إلى أن فرص تساقط الأمطار ستزداد يوم غد، لتشمل عدة محافظات، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء المقبل.