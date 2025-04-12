أمطار تضرب البلاد..تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القادمة، واحتمالية تساقط الامطار على البلاد خلال الأيام القادمة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إن الأحوال الجوية تشهد استقرارا واضحا، ولكن انخفاض درجات الرحراة مستمرة، وذلك لتعرض البلاد لكتل هوائية شمالية ومنخفض جوي في طبقا الجو العليا، والذي يترتب عليه الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمي المتوقعة اليوم تنخفض عن المعدلات الطبيعية بفارق 5 او 4 درجات، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 23 درحة، مما يترتب علية أجواء ربيعية.

ولفتت إلى أنه مع غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل واضح، لتسجل 14 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، متابعة: من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح نسبي، سيساهم في انخفاض درجات الحرارة بشكا أكبر ليلا.

وأضافت ان حركو الملاحة معتدلة على البحر المتوسط، ومن المتوقع وجود فرص لستاقط أمطار خفيفة على بعض السواحل الشمالية الشرقية.

ونوهت بأن البلاد ستشهد غدا زيادة في فرص تساقط الامطار، لتشمل العديد من المحافظات، مشيرة إلى أنخفاض درجات الحرارة مستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.