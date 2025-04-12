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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد تحذر: أمطار تضرب هذه المناطق اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، نهارا طقس معتدل على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويسود ليل وفي الصباح الباكر طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 23 14
العاصمة الإدارية 24 14
6 أكتوبر 24 13
بنها 23 13
دمنهور 22 13
وادي النطرون 23 12
كفر الشيخ 22 12
المنصورة 22 12
الزقازيق 23 13
شبين الكوم 22 13
طنطا 22 13
دمياط 20 14
بورسعيد 21 14
الإسماعيلية 24 11
السويس 23 13
العريش 22 12
رفح 21 11
رأس سدر 24 13
نخل 21 06
كاترين 16 06
الطور 26 16
طابا 21 12
شرم الشيخ 26 16
الإسكندرية 21 13
العلمين 20 12
مطروح 20 12
السلوم 20 11
سيوة 24 10
رأس غارب 24 12
الغردقة 26 14
سفاجا 26 14
مرسى علم 25 19
شلاتين 26 18
حلايب 25 20
أبو رماد 25 18
رأس حدربة 24 19
الفيوم 23 11
بني سويف 24 10
المنيا 25 11
أسيوط 26 11
سوهاج 27 09
قنا 28 13
الأقصر 28 14
أسوان 29 15
الوادي الجديد 29 12
أبوسمبل 29 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي بالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى
مكة 33 21
المدينة 31 19
الرياض 37 20
المنامة 33 24
أبوظبي 40 26
الدوحة 36 25
الكويت 31 22
دمشق 16 05
بيروت 19 15
عمان 14 07
القدس 15 08
غزة 20 12
بغداد 26 14
مسقط 36 28
صنعاء 28 12
الخرطوم 35 21
طرابلس 25 17
تونس 26 17
الجزائر 25 19
الرباط 22 14

الأرصاد خبراء هيئة الأرصاد طقس ارتفاع الموج درجات الحرارة

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